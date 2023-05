Primavera, Bologna-Torino 1-1: granata stanchi e riacciuffati nella ripresa

I granata dopo essere passati in vantaggio, vengono rimontati nella ripresa da un Bologna che sta meglio fisicamente

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

La Primavera del Torino porta a casa un punto dalla trasferta di Bologna contro i felsinei già salvi e liberi mentalmente. Alla fine è un punto guadagnato per i granata che pur essendo passati in vantaggio nel primo tempo, calano vistosamente alla lunga dopo le tante fatiche del periodo recente. I ragazzi di Scurto non riescono a difendere il vantaggio ma il pari quanto meno sì ed è comunque una buona notizia perché il Bologna nel secondo tempo sembrava averne di più.

Primavera, Bologna-Torino: le scelte — Scurto non cambia per la sfida di Bologna e si affida all'undici visto in campo anche nel turno infrasettimanale. Passador in porta e davanti a lui Anton e Dellavalle costituiscono il tandem di difensori centrali, mentre i terzini sono Dembele e Antolini. In mezzo al campo sugli esterni ci sono Savva e Njie, in mezzo Ruszel e Weidmann, mentre in avanti la coppia Caccavo-Dell'Aquila.

Primavera, Bologna-Torino: il primo tempo — La partita si apre subito con un Torino offensivo. I granata spingono sulla destra, Savva si addentra in area e sfida Bynoe, che tocca il pallone con un braccio. Rigore netto per il Torino, che dopo 2' ha la chance di portarsi in vantaggio. Sul dischetto va Weidmann, che incrocia col destro sul primo palo: Bagnolini intuisce la traiettoria e mura il francese. L'avvio di gara è di altissimo livello, con le due squadra che spingono. Il Torino vuole il successo per difendere il secondo posto, mentre il Bologna a salvezza raggiunta gioca con grande libertà mentale. Al 19' poi passa in vantaggio il Toro. Corner dalla destra di Dell'Aquila e in mezzo all'area svetta Njie indisturbato che batte Bagnolini. I granata con il passare dei minuti provano a chiudere i conti, ma dalla mezz'ora di gioco in poi cresce evidentemente il Bologna. I padroni di casa creano diverse palle gol, ma peccano in conclusione, visto che più volte Passador è chiamato a parate comode e centrali. Al 41' rischia di cambiare la partita. Il direttore di gara assegna un rigore molto dubbio al Bologna per un tocco di mano di Dembele. Il terzino granata tocca sì con la mano il pallone, ma Diop gli aveva tirato il pallone addosso da pochi passi. Sul dischetto su presenta Raimondo che calcia altissimo. Di fatto si chiude così il primo tempo.

Primavera, Bologna-Torino: il secondo tempo — In avvio di ripresa cambia poco o nulla. La prima palla gol è per Caccavo, il cui tiro finisce fuori di molto. Poco dopo ci prova anche Corazza per il Bologna, ma non trova lo specchio dei pali. In campo si lotta tanto e di vere e proprie occasioni non ce ne sono da entrambi i lati. Il Toro con il passare dei minuti sembra iniziare a sentire sempre di più la stanchezza, mentre il Bologna cresce. Al 63' segnano proprio gli ospiti. Corazza si inserisce in un corridoio e riceve tutto solo, così a tu per tu con Passador spara con forza sotto al traversa. Il Toro prova a rispondere. Weidmann mette in mezzo un calcio di punizione sul quale si avventa di testa Savva, ma il suo colpo di testa esce fuori. Al 70' Passador con un doppio super intervento salva il Toro. L'ex Pordenone in uscita ferma Diop che stava calciando a botta sicura e poi è reattivo sulla respinta bloccando il pallone. Il Bologna sta comunque meglio nella ripresa e si vede. I granata allora si abbassano e provano a coprirsi cercando di ripartire in contropiede. Nel finale nonostante i cambi la trama rimane sempre la stessa con i ragazzi di Scurto che faticano a farsi vedere in avanti e riescono a difendere il risultato e al netto di tutto ai granata va bene così, che riescono comunque a portare a casa un punto sudato.

Primavera, Bologna-Torino: il tabellino — BOLOGNA-TORINO 1-1

Marcatori: 19' Njie (T), 63' Corazza (B)

BOLOGNA: Bagnolini, Wallius, Raimondo (46' Ebone), Mazia, Corazza, Bynoe, Diop (79' Bartha), Stivanello, Rosetti, Motolese, Urbanski (90+1' Corsi). A disposizione: Raffaelli, Franzini, Maltoni, Anatriello, Soldà, Baroncioni, Mmaee, Corsi, Bartha, Ebone. Allenatore: Vigiani.

TORINO (4-4-2): Passador; Dembele, Dellavalle, Anton, Antolini; Savva, Ruszel, Weidmann (69' Ruiz), Njie (81' Vaiarelli); Dell’Aquila (69' Silva), Caccavo (69' Corona). Allenatore: Scurto. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Rettore, Dell’Aquila, Ansah, Corona, Vaiarelli, Silva, Ruszel, Opoku, Barzago, Capac, Makadji.

Ammoniti: 44' Corazza (B), 65' Diop (B)