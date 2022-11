Primavera, cambio di data per il match di Coppa Italia contro la Cremonese

Il Torino Primavera, dopo aver eliminato il Como, si trova ora pronto a dover disputare i sedicesimi di Coppa Italia. Il prossimo avversario dei granata di mister Giuseppe Scurto sarà la Cremonese e la gara in origine si sarebbe dovuta giocare il 9 novembre. Nelle ultime ore è però arrivato il comunicato ufficiale dove si legge che questa partita è stata anticipata a martedì 8 novembre. Il fischio d'inizio di questo match del Toro Primavera, valido per i sedicesimi di Coppa Italia, è in programma alle ore 14:30, come si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club granata.