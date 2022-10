Coppa Italia Primavera, Torino-Como 5-0: entra Dell’Aquila e i granata dilagano

La Primavera granata torna a vincere e a segnare, passando il turno di Coppa Italia

Irene Nicola

Il Torino Primavera torna alla vittoria, dopo un mese e mezzo dall'ultima volta, e accede ai sedicesimi di Coppa Italia Primavera. I granata passano in vantaggio con Caccavo, poi nella ripresa entra Dell'Aquila e dilagano, tornando ad essere concreti anche sottoporta. Finisce 5-0 al Silvio Piola di Vercelli.

Coppa Italia Primavera, Torino-Como: le scelte — Per l'esordio in Coppa Italia Primavera, Giuseppe Scurto testa alcune novità. In difesa risposa N'Guessan, spazio invece ad Anton, Dellavalle e Rettore. A centrocampo prima presenza da titolare per Ruiz, affiancato da Gineitis e Weidmann. Sulle corsie esterne invece spazio ancora a Dembele e Antolini. La coppia d'attacco invece si compone del solito Jurgens e di Caccavo.

Coppa Italia Primavera, Torino-Como: il primo tempo — Avvio contratto da parte del Torino, che deve ancora carburare. Il primo tiro in porta è infatti ad opera del Como, che cerca di sorprendere Passador con un tiro di Suarato. Ma i granata ritrovano il ritmo ben presto e al primo affondo passano in vantaggio. Antolini sfonda sulla corsia di sinistra, mette in mezzo all'area un pallone preciso su cui Caccavo si avventa, depositandolo in porta per l'1-0. La difesa del Como si fa sorprendere, il numero 9 granata invece non sbaglia e la partita si fa subito in discesa. I granata insistono, Ruiz verticalizza per Jurgens con una buona iniziativa ma leggermente fuori misura: Piombino blocca il pallone. Particolarmente in palla Caccavo, che al 19' va vicinissimo al raddoppio con un colpo di testa, Piombino sfiora il pallone che si infrange sulla traversa. La retroguardia del Como lascia più di un varco, così Jurgens cerca di rifarsi con un tiro dal limite che però è centrale. La reazione dei lombardi arriva a metà frazione, con un contropiede di Di Giuliomaria e un tentativo di Lipari. Tendenzialmente a fare e disfare è però il Torino, che continua a proporsi dalle parti di Piombino con Caccavo e Weidmann ma che si trova anche a fare i conti con le ammonizioni di Dembele e Ruiz, sanzionati per due interventi fallosi commessi dopo aver perso palla. Allo scadere della prima frazione, i granata vanno ancora vicini al raddoppio. Si mangia le mani Caccavo, che arriva a tu per tu con Piombino ma calcia addosso al portiere del Como. Torino in vantaggio di una rete dopo i primi 45', ma l'unico gol siglato sta stretto ai granata che avrebbero potuto e dovuto segnare di più.

Coppa Italia Primavera, Torino-Como: il secondo tempo — Scurto inizia la ripresa con due cambi, sostituendo gli ammoniti Ruiz e Dembele con Ruszel e Dell'Aquila. Il Como spaventa subito il Toro con un tiro insidioso di Di Giuliomaria, deviato da Passador. Poi però va in scena un monologo granata, con Dell'Aquila in versione showman che timbra, a dieci minuti dal suo ingresso, una doppietta in appena due minuti. Al 57' riceve il primo pallone giocabile della sua partita, entra in area di rigore e scarica il mancino sotto la traversa per il raddoppio. 120'' dopo, splendido il suo sinistro a giro, che sfiora il palo e si incunea in rete per il 3-0 del Torino. Dopo i gol, Scurto si gioca il terzo cambio: fuori Caccavo, dentro Corona. Il Como depone invece le armi. Al 64' Verga commette un fallo di mano in area e dà ai granata la chance di dilagare ulteriormente: Jurgens dal dischetto non sbaglia. E appena dopo i lombardi danno ancora spazio a un imprendibile Dell'Aquila che fa tripletta su assist di Weidmann. Ormai il passaggio del turno è ipotecato, Scurto ne approfitta per far rifiatare Gineitis e Jurgens, dando spazio a Ciammaglichella e Njie. La partita scorre senza particolari sussulti, fino all'82' quando Ruszel commette un fallo in area e regala un rigore al Como. Sul dischetto si presenta Di Giuliomaria, ma Passador gli sbarra la strada e mantiene inviolata la sua porta. Nel finale Rettore con un buon intervento difensivo chiude Polese, in cerca del gol della bandiera. Così si chiude anche il secondo tempo. Il Torino batte il Como per 5-0 e si assicura il passaggio ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Cremonese

Coppa Italia Primavera, Torino-Como: il tabellino — TORINO-COMO 5-0

Marcatori: 13' Caccavo (T), 57' Dell'Aquila (T), 59' Dell'Aquila (T), 64' rig. Jurgens (T), 65' Dell'Aquila (T)

TORINO (3-5-2): Passador; Anton, Rettore, Dellavalle; Dembele (46' Dell'Aquila), Gineitis (67' Ciammaglichella), Ruiz (46' Ruszel), Weidmann, Antolini; Caccavo (60' Corona), Jurgens (67' Njie). A disposizione: Brezzo, Lopez, Gaj, N'Guessan, D'Agostino, Ansah, Bura, Opoku. Allenatore: Scurto

COMO: Piombino, Di Lernia (67' Polese), Moretti, Gennaio, Verga, Ba (76' Zappa), Sabili, Suarato (50' Ronco), Lipari (67' Duchini), Di Giuliomaria, Chinetti. A disposizione: Frigerio, Boccardo, Colombo, Bossi, Vigano, Cecchini. Allenatore: Bell

Ammoniti: 38' Ruiz (T), 40' Dembele (T), 48' Dellavalle (T)