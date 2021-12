Primavera, Coppitelli post Inter-Torino 3-1: “Ci hanno battuto con merito”

Le parole del tecnico granata al termine del match valido per la 14esima giornata del campionato Primavera

Al termine della partita con l'Inter (qui per leggere la cronaca), Federico Coppitelli ha commentato la prestazione della Primavera granata, uscita sconfitta per 3-1 (qui per leggere le pagelle). Queste le parole del tecnico: “Nonostante la partita non sia stata a senso unico, bisogna fare i complimenti all’avversario che oggi ci ha battuto con merito. Dobbiamo riuscire a imparare dagli spunti che questa sconfitta ci offre. La gara è stata equilibrata, loro hanno fatto meglio di noi in alcune situazioni specifiche e questo li ha agevolati nei novanta minuti. Abbiamo visto che su alcuni campi è necessario fare qualcosa di più soprattutto quando hai davanti avversari così fisici e muscolari, dovremo continuare a lavorare su questi accorgimenti e la sosta ci sarà utile. Oggi è la prima gara che perdiamo fuori casa da inizio campionato: dobbiamo essere contenti del percorso e della terza posizione ottenuta alla pausa invernale”.