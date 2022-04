Primavera, Coppitelli post Juventus-Torino: “Il rosso ad Anton una follia, sono allibito”

Le parole del tecnico granata al termine del match contro la Juventus

Redazione Toro News

Al termine del Derby con la Juventus, il tecnico della Primavera del Torino, Federico Coppitelli, ha commentato la prestazione dei granata, partendo dall'episodio del rigore "C'è la leggerezza di Garbett e di Anton, ma nel momento del contatto c'era N'Guessan attaccato. Ci sentiamo penalizzati. Io ho preso 3 giornate per essere uscito da area tecnica, Akhalaia per un calcetto. Sono allibito. Non riesco a capire. L'episodio è pesante. Erano 2 contro 1, la palla era in contatto, era contesa, non c'era occasione da gol. Non c'erano i criteri per l'espulsione".

PRESTAZIONE - Riguardo alla prestazione comunque il tecnico si sente soddisfatto: "Il primo tempo è stato ottimo. Non so in quanti hanno fatto la partita qui come noi, al di là del risultato. Fino all'espulsione ho visto la perfezione. Il risultato però la fa dimenticare. Spiace perché ad armi pari è stata una partita dominata. La prestazione è stata buona, ma in generale difficilmente l'abbiamo sbagliata in stagione. Nel secondo tempo abbiamo avuto varie occasioni. Uno in meno però era difficile prendere il loro giocatore tra le linee. Era difficile salire perché avremmo dato spazio alle loro individualità".

SALVEZZA - Riguardo alla questione salvezza, il tecnico granata è sicuro: "Porteremo la nave in porto, spiace esserci incartati, ma vinceremo la prossima. Spiace perché oggi potevamo vincere. Solo con l'Inter abbiamo meritato la sconfitta. A fine anno si analizzeranno tutte le situazioni che ci hanno portato qui. Uno arriva dove merita ma ricordiamoci che ad agosto non esistevamo come squadra. Siamo una roba ancora in corso. Abbiamo fatto un filotto di vittorie e poi chiuso il girone d'andata ottavi. Probabilmente dopo Verona, dopo aver raggiunto 40 punti, siamo stati puniti dagli episodi. Tanti errori individuali ci hanno penalizzato, ma mancano due partite e ci salveremo. Ora vogliamo prepararci bene per l'Atalanta, abbiamo 10 giorni. Savini? Ci è mancato tantissimo, ma devo ringraziare Gineitis, ha fatto una grande partita".

