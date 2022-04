Primavera, Juventus-Torino 4-1: Anton gol e rosso, poi i bianconeri dilagano

E’ amaro il derby Primavera per il Torino. La Juventus vince la stracittadina di ritorno 4-1 contro un Torino che si fa preferire nel primo tempo ma che deve giocare in 10 dal 42′ del primo tempo per l’espulsione di Anton. Fino...

Roberto Ugliono

E' amaro il derby Primavera per il Torino. La Juventus vince la stracittadina di ritorno 4-1 contro un Torino che si fa preferire nel primo tempo ma che deve giocare in 10 dal 42' del primo tempo per l'espulsione di Anton. Fino a quel punto i ragazzi di Coppitelli erano in vantaggio per 1-0 proprio grazie al difensore, poi il pari bianconero allo scadere del prima frazione. Dopo aver creato tanto anche in avvio ripresa, i ragazzi di Coppitelli capitolano dal 70' in poi. Il risultato finale è pesante e ora la salvezza passa dalle ultime due giornate contro Atalanta e Lecce e dai risultati delle concorrenti: il Milan oggi ha perso e rimane dietro in classifica, gli occhi ora vanno sul Lecce quartultimo a tre punti di distanza impegnato in casa Samp.

LE SCELTE - Coppitelli contro la Juventus riporta il Torino con quel 4-3-3 che aveva dato grandi risultati in passato. In avanti la sorpresa è Simone Edera titolare. Il canterano granata, dopo tre partite da subentrato, scenda in campo da titolare e con la fascia da capitano al braccio. A comporre il terzetto offensivo ci sono Akhalaia e Stenio. A centrocampo - senza Savini - c'è Gineitis in mezzo e ai suoi lati Garbett e Di Marco. In difesa Dellavalle, N'Guessan, Anton e Angori.

PRIMO TEMPO - La partita inizia subito su ritmi elevati con le due squadre che già dalle prime battute provano a portarsi in vantaggio. Prima ci prova la Juventus da fuori area con Chibozo, ma la sua conclusione viene deviata. Poi è il Toro ad affacciarsi in avanti pericolosamente dopo un'azione prolungata, ma la conclusione non trova la porta. Passano pochi minuti ed è ancora il brasiliano a rendersi pericoloso calciando con il mancino, ma la sua conclusione viene deviata in corner da Senko. A fare la gara è principalmente il Toro, mentre i bianconeri si chiudono e provano a ripartire. Al 20' il Toro sblocca il derby. Edera mette in mezzo un pallone velenoso da calcio di punizione, Akhalaia non arriva di testa, la sfera passa e Anton è il più veloce di tutti ad arrivarci depositando in rete. Il vantaggio del Toro fin lì è meritato. I bianconeri provano a reagire, ma i granata sono ben messi in campo e non lasciano spazi. Proprio da un contropiede i granata vanno ancora vicini al gol, ma il tiro di Akhalaia è ben controllato da Senko. Al 42' cambia la partita. Garbett passa malissimo la palla all'indietro, sulla sfera arriva Turco che anticipa di netto Anton. Il difensore granata stende l'attaccante bianconero e viene espulso. La Juventus sfrutta subito il vantaggio numerico pareggiando i conti da calcio d'angolo con il colpo di testa di Nzouango.

SECONDO TEMPO - Nonostante l'inferiorità numerica, il Toro in avvio di ripresa parte forte. Dopo pochi minuti Garbett semina il panico palla al piede, poi sbaglia l'ultima scelta quando decide di servire in profondità Di Marco al posto di calciare. Due minuti ed è ancora Torino pericoloso, ma ancora una volta un errore di scelta fa svanire tutto. Stenio si invola in contropiede e tiene botta sulla pressione di Nzouango e Savona, ma davanti a Senko non calcia con il mancino e sfuma l'azione. È il Toro però a giocare meglio, mentre la Juventus fatica a creare vere e proprie minacce. Al 70' svolta ancora una volta la gara. Garbett ci prova da fuori area, ma il suo piazzato esce di un soffio a lato a Senko battuto. Sul ribaltamento di fronte la Juventus alla prima vera conclusione della ripresa passa in vantaggio. Rouhi crossa sul secondo palo, Cerri sorprende Angori alle spalle e deposita in rete. Il gol del 2-1 taglia le gambe al Toro, che aspetta basso ma non trova più le forzi mentali per reagire. Così nel finale la Juventus dilaga. Prima è Hasa a segnare il 3-1 sfruttando la respinta di Milan dopo un tiro di Mulazzi, tre minuti dopo è Mbangoula a depositare in rete e a spegnere le ormai poche speranze granata.

IL TABELLINO

JUVENTUS-TORINO 4-1

Marcatori: 20' Anton (T), 43' Nzouango (J), 71' Cerri (J), 81' Hasa (J), 84' Mbangoula (J)

Juventus (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Turicchia (83' Doratiotto); Mulazzi, Omic (46' Rouhi), Bonetti, Iling (59' Cerri); Turco (59' Mbangoula), Chibozo (54' Hasa). All. Bonatti.

Torino (4-3-3): Milan; Dellavalle, N'Guessan, Anton, Angori; Garbett (77' Baeten), Gineitis, Di Marco (68' Ciammaglichella); Edera (46' Reali), Akhalaia (77' Caccavo), Stenio (82' Lindkvist). All. Coppitelli.

Ammoniti: 21' Gineitis (T), 32' Omic (J), 66' Turicchia (J), 76' Dellavalle (T)

Espulso: 42' Anton (T)

SEGUICI SU: