Primavera, Coppitelli post Sampdoria-Torino 3-2: “Ci tenevo, dispiace uscire così”

Le parole di Federico Coppitelli, tecnico della Primavera del Torino, al termine del match contro la Sampdoria

Roberto Ugliono

Al termine degli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera contro la Sampdoria (QUI per leggere la cronaca), il tecnico granata Federico Coppitelli è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti a Bogliasco per commentare la prestazione dei suoi (QUI le pagelle della partita).

La squadra ha fatto la sua partita, ma ha pesato in qualche modo l'assenza di giocatori importanti?

"Tengo molto a questa competizione, mi dispiace molto essere uscito. Nei primi turni devi per forza gestire un po'. Sono gli episodi che determinano le partite, visto che sono turni secchi. In questo momento ci interessa la prestazione, sono contento perché ho visto delle buone risposte da parte di qualche ragazzo che aveva giocato di meno e di questo sono contento. Mi dispiace solo essere andato ai supplementari e aver messo 30' in più. Per il resto abbiamo cambiato sei giocatori rispetto a domenica, hanno fatto bene. Siamo contenti di questo"

Che tipo di partita è stata?

"E' stata una bellissima partita. Due squadra forti, lo evidenzia anche la classifica. Peccato l'episodio che ha deciso ai supplementari. Credo che fosse giusto il pareggio al termine dei 90'. Abbiamo finito i supplementari con Angori vertice basso, anche lui aveva i crampi. Io sono contento perché ho rivisto un buon Rosa, ho rivisto un buon Amadori finché è stato difensore centrale. Ho visto bene Lindkvist e Vismara. E' chiaro che è una competizione che se vai avanti a quarti e semifinali provi a vincere".

La sensazione è che questa squadra, anche quando perde, non sfiguri e non faccia passi indietro...

"E' pazzesco, l'ho detto. I ragazzi sono eccezionali, incredibili. Forse non ho mai avuto una squadra con questa continuità di rendimento, con grande onestà. Sono ragazzi che fanno degli errori certo, dobbiamo ancora gestire alcune dinamiche complessive e il senso del gioco, soprattutto la gestione degli episodi. Loro hanno avuto fortuna oggi nell'episodio decisivo. Però qualcosa avremo sbagliato se è arrivato a tirare. Ma detto questo è una squadra che fornisce una media di prestazioni pazzesca"

Torino e Sampdoria sono due squadre, come hanno dimostrato oggi, che possono lottare per i playoff ma anche per un secondo posto in campionato...

"Il campionato Primavera è uno in cui fino a 5 giornate dalla fine ti sfregherai le mani in alcune occasioni e in altre guarderai indietro con paura. I valori sono talmente vicini, come se Inter e Milan facessero 30 derby di seguito. Può succedere di tutto. Un minimo oscillamento di forma può essere determinante, oggi avevamo 7 giocatori fuori.

A proposito, Stenio quando torna?

"Lo aspetto presto. Alla prossima partita? Speriamo"

Contro la Sampdoria ha fatto l'esordio Ansah. Come lo vedi?

"Con Asta ha fatto diversi gol. Oggi inserirlo in campo era come tirare una monetina, visto che era l'esordio. C'erano tanti infortunati anche, quindi si trattava di avere meno organico a disposizione"

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram