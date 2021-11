Primavera, Coppitelli post Spal-Torino 0-2: “Partita interpretata alla perfezione”

Così il tecnico granata dopo la vittoria che vale il quarto posto in classifica: "I ragazzi stanno assimilando sempre di più i concetti che vogliamo esprimere"

Al termine della gara vinta 2-0 contro la Spal che ha permesso ai suoi ragazzi di salire al quarto posto in classifica, il tecnico della Primavera granata Federico Coppitelli ha commentato l'incontro. Queste le sue parole riportate sul sito ufficiale del Torino: "Oggi i ragazzi hanno interpretato la partita alla perfezione, affrontavamo la squadra con il possesso palla più alto del girone e per questo dovevamo essere bravi nel pressing e nella riconquista della palla. I ragazzi stanno assimilando sempre di più i concetti che vogliamo esprimere. Siamo contenti per la vittoria prima della sosta ma non vogliamo guardare alla classifica, che può cambiare da un momento all’altro. L’importante è crescere con costanza per quanto riguarda le prestazioni, sta migliorando l’interpretazione dei ragazzi e anche oggi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti nella crescita”.