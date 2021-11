Primavera 1, la classifica: il Torino è quarto

La classifica del Primavera 1 al termine dell'ottava giornata, il Torino con la vittoria sulla Spal arrivano al quarto posto

Spal-Torino ha chiuso l'ottava giornata del campionato Primavera 1 e con la vittoria i granata balzano al quarto posto in classifica. La squadra di Coppitelli si trova a due punti dal secondo posto occupato dalla Fiorentina, mentre a uno dalla Juventus terza. Prima sempre la Roma che ha battuto anche l'Inter ed è a 20 punti. In fondo continuano a esserci Atalanta e Milan, che stanno faticando in questo campionato.