Primavera, Coppitelli post Torino-Empoli 1-2: “Applausi al gruppo, il valore c’è”

Le parole del tecnico granata al termine della sfida in campionato contro i toscani

"Abbiamo giocato contro una squadra che per 8/11 era quella che aveva vinto il campionato e ha quello che l'anno scorso era stato il miglior giocatore della categoria l'anno scorso. Anche quest'anno è candidato per farlo. Gli applausi a me e alla squadra al rientro dopo la partita sono simbolici del mio pensiero: devo fare un applauso a questo gruppo. Una partita non perfetta, ma non possiamo paragonarci a loro per certezze e dinamiche di gioco. Come valori ci siamo, dobbiamo fare i complimenti alla società perché ha costruito una buona squadra. Ora dobbiamo assemblarla. Nei 20 giorni di sosta speriamo di poter lavorare. Siamo partiti molto bene, peccato per il loro gol che era fuori contesto. Abbiamo avuto 5 o 6 palle gol, loro meno. Credo che la crescita di questa squadra sia evidente. L'unico rammarico è che con una buona prestazione non siano arrivati i punti. Abbiamo incontrato Roma e Empoli finora che ci hanno sconfitto, le squadre che al momento hanno più certezze per vincere il campionato. Devo fare i complimenti al gruppo".