Primavera, Coppitelli post Torino-Roma 0-4: “Loro un ostacolo troppo alto per noi”

Le parole dell'allenatore granata al termine della partita persa contro i giallorossi all'esordio in campionato

Al termine di Torino-Roma, prima partita del campionato Primavera 1, l'allenatore granata Federico Coppitelli ha commentato la pesante sconfitta 0-4 subita per mano dei giallorossi ai microfoni dei giornalisti presenti. Il tecnico del Toro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "In questo momento la Roma è un ostacolo troppo alto per noi, ne eravamo a conoscenza. È chiaro però che quando fai la partita speri sempre di avere le chiavi per metterla in carreggiata. Ne avevamo parlato dopo qualche amichevole, il nostro cammino tra Covid e tra i cambi nella direzione sportiva ha un po' dilatato i tempi nell'integrare la rosa. Oggi avevamo una difesa neonata, Milan è arrivato una settimana fa come Pagani, tutti dopo Ferragosto. Anche scoprire i ragazzi in queste gare diventa difficile, alcuni io non li conoscevo. Garbett è arrivato l'altro ieri dalla Nuova Zelanda. Secondo me in questo momento siamo in una condizione in cui diventa difficile essere certi che attraverso una buona prestazione riesca ad arrivare il risultato".