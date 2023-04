Primavera, Fioratti post Torino-Sassuolo 2-1: “Savva è una bella realtà”

Al termine di Torino-Sassuolo, il vice allenatore di Scurto, Fioratti, ha lasciato qualche dichiarazione sulla prestazione dei ragazzi, che hanno vinto per 2-1 conquistando il 2^ posto in classifica: "Sicuramente è stata una partita contro un avversario di grande livello. È normale trovare difficoltà nel fraseggio, perché loro sapevano occupare bene gli spazi. Noi siamo stati bravi a metterci più ordinati nel secondo tempo. Bene il gruppo, che ha messo molto impegno. C'era da buttare il cuore oltre l'ostacolo e l'hanno fatto".

Continua poi, parlando dell'assenza inaspettata di Antolini, che in settimana aveva riscontrato problemi: "È stata una cosa precauzionale, perché aveva avuto problemi in settimana". Sostituito da Dell'Aquila e proprio l'ex SPAL ha ritrovato il gol: "Per noi Dell'Aquila è un giocatore fondamentale. Era partito bene, poi ha avuto un momento difficile. Lui è un ragazzo che lavora bene". Il secondo gol, invece, è opera di Savva: "Sicuramente è una bella realtà. Sta crescendo in modo esponenziale. Oggi ha retto bene contro un 2003, perché Pieragnolo è fuoriquota. Si è fatto notare".