Primavera, Fiorentina-Torino 2-3: i granata non muoiono mai. Sorpasso riuscito

Sopra 2-0 e poi rimontati da due rigori (uno molto dubbio), i ragazzi di Scurto riescono alla fine a vincere 3-2 e a prendersi il secondo posto in classifica

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

La Primavera del Torino vince, convince e si prende il secondo posto in classifica contro la Fiorentina. I granata scavalcano proprio la Viola in classifica. Partita bellissima a Sesto Fiorentino, durante la quale - fatta eccezione per un quarto d'ora - è il Toro a giocare meglio e per questo i tre punti sono meritati. Soltanto un momento di blackout dei ragazzi di Scurto ha rischiato di compromettere il risultato, perché da 0-2 si è passati al 2-2 nel giro di appena due minuti. Poi nel finale il Torino è tornato in vantaggio e ha ottenuto così una vittoria fondamentale.

Primavera, Fiorentina-Torino: le scelte — Scurto a Firenze cambia poco o nulla rispetto alla gara contro il Lecce. L'unica novità è la presenza dal primo minuto di Caccavo, che prende il posto di Pellegri, tornato in prima squadra, e al fianco dell'ex Monza c'è Dell'Aquila. Per il resto i granata schierano quella che al momento è la formazione tipo dopo una lunga settimana di riposo.

Primavera, Fiorentina-Torino: il primo tempo — La partita sin dalle prime battute è bella e divertente, merito dell'approccio delle due squadre che pressano di continuo e questo obbliga entrambe ad alzare i giri del motore in fase di palleggio. Le occasioni non sono tantissime, ma ciò non toglie la bellezza della gara. Il Toro prova a spingere sugli esterni sfruttando le sovrapposizioni di Dembele a destra e di Antolini a sinistra, ma non riesce a trovare la giocata giusta. La Viola allo stesso tempo costruisce per linee centrali e poi sposta sugli esterni. Il fattore vincente per i granata è il pressing a tutto campo e proprio grazie a un recupero palla nella metà campo offensiva arriva il gol del vantaggio. Dell'Aquila riceve per linee centrali, porta palla e allarga bene per Dembelé che di prima serve in mezzo Caccavo, il quale deposita in rete senza troppi patemi. La risposta della Viola c'è ed è veemente, ma il Toro difende con ordine fino alla fine del primo tempo senza dimenticare di attaccare. Infatti sono proprio i ragazzi di Scurto a farsi vedere in avanti con più convinzione.

Primavera, Fiorentina-Torino: il secondo tempo — A inizio ripresa la Fiorentina parte con un ritmo e una convinzione diversa e al 55' si rende subito pericolosa con la migliore occasione della gara: Di Stefano ci prova dalla distanza e Passador mette in angolo con un miracolo. La risposta del Toro è immediata, perché i ragazzi di Scurto riescono a riportare subito alta la pressione e ancora una volta dopo aver recuperato palla nella metà campo offensiva trovano il gol. Njie va via con un numero sulla sinistra, mette in mezzo dove Dell'Aquila va via nello stretto e sorprende Tognetti. Al 63' i granata vanno a un passo dal raddoppio dopo lo scambio tra Caccavo e Dell'Aquila, ma la conclusione di quest'ultimo viene deviata in corner. Al 68' ci prova ancora Di Stefano dalla distanza, ma ancora una volta trova una super risposta di Passador. Al 74' Dell'Aquila parte in velocità e serve Njie, che però non riesce a realizzare calciando addosso a Tognetti. Sul contropiede è la Fiorentina a trovare il gol, perché viene fermato irregolarmente Lucchesi in area di rigore da N'Guessan e il direttore di gara assegna un rigore molto generoso. Sul dischetto si presenta Di Stefano che spiazza Passador e accorcia le distanze. Passa un minuti e la Viola si conquista un altro rigore, questa volta netto. Antolini ferma Capasso in area di rigore. Sul dischetto va nuovamente Di Stefano, che manda la palla sotto l'incrocio dei pali e nel giro di due minuti la Fiorentina pareggia i conti. Il gol sembra togliere energie al Toro, ma la squadra di Scurto non muore mai e all'87' si riporta in vantaggio. Njie viene murato, sulla seconda palla arriva il neo entrato Opoku che mette in mezzo per Savva che deposita in rete e festeggia il primo contratto da professionista. All'89' Njie ha l'occasione per chiudere i conti, ma ancora una volta sbaglia a tu per tu con Tognetti, con il portiere Viola che riesce a parare la conclusione dell'esterno offensivo granata. È l'ultima occasione di una partita splendida che regala il secondo posto ai granata di Scurto. Il Torino vince con merito e può tornare a casa consapevole di poter dire la propria fino alla fine della stagione.

Primavera, Fiorentina-Torino: il tabellino — Marcatori: 31' Caccavo (T), 59' Dell'Aquila (T), 76' rig. Di Stefano (F), 78' rig. Di Stefano (F), 87' Savva (T)

FIORENTINA (3-5-2): Tognetti; Lucchesi, Krastev, Biagetti; Kayode, Berti, Harder, Amatucci, Favasulli; Di Stefano, Presta. All. Aquilani. A disposizione: Leonardelli, Dolfi, Capasso, Vitolo, Chiesa, Caprini, Vigiani, Nardi, Gentile, Comuzzo

TORINO (4-4-2): Passador; Dembele, Dellavalle, N’Guessan, Antolini; Savva, Ruszel, Ruiz, Njie; Dell’Aquila, Caccavo (82' Silva). All. Scurto. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Anton, Rettore, Ansah, Corona, Silva, Opoku, Barzago, Capac, Makadji.