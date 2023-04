Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Torino: prima da titolare per Makadji

Il Torino Primavera affronta il Milan in trasferta. I granata sono secondi in classifica, mentre i rossoneri sono in piena zona playout. Il Toro deve cercare di prendere punti sulla Roma, terza. Scurto ha sciolto le riserve. Tante le conferme dopo l'ultimo match contro il Sassuolo, ma c'è anche qualche cambio. In difesa Anton è titolare al posto di Dellavalle squalificato e cambia anche l'altro centrale. Fa infatti l'esordio da titolare in Primavera Makadji, difensore reduce da un ottimo torneo di Viareggio con Antonino Asta.