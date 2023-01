Primavera, Frosinone-Torino 1-3: i granata ripartono forte

La Primavera del Torino conquista lo scontro diretto con il Frosinone con una prova di forza

Irene Nicola

Il Torino vince di carattere lo scontro diretto con il Frosinone. Lo fa con intelligenza, trovando il vantaggio con uno schema da punizione finalizzato da Caccavo e poi sugli sviluppi di un altro piazzato con Jurgens. Lo fa sapendo anche soffrire, per poi chiudere la gara sul 3-1 al 93' con la rete di Ansah che spegne le speranze del Frosinone (QUI le pagelle della Primavera). Ora i granata si godono il secondo posto in classifica, a tre punti dalla vetta.

Primavera, Frosinone-Torino: le scelte — Scurto schiera la Primavera granata con il 4-3-1-2 per lo scontro diretto con il Frosinone. In difesa il Torino deve fare a meno di N'Guessan, infortunatosi durante il ritiro in Spagna con Juric, spazio allora alla coppia Anton-Dellavalle davanti a Passador; sulle fasce sempre Dembelé e Antolini. Niente Gineitis, ormai in rosa con la Prima squadra, a centrocampo. La mediana si ridisegna con Ruszel centrale, Ciammaglichella e Ruiz come mezzali. Weidmann agisce poi sulla trequarti, dietro al duo Caccavo-Jurgens.

Primavera, Frosinone-Torino: il primo tempo — Il Torino inizia con una svista, Selvini sfrutta un'errore di impostazione ma non salta Anton che lo accompagna verso l'esterno. E al 3' arriva anche il secondo scossone, con Afi che spara altissimo un tap-in in scivolata a due passi da Passador. Due brividi e il Toro si riassesta, iniziando ad alzare il baricentro, la partita diventa dinamica e combattuta. Al 20' apertura splendida di Antolini per Ciammaglichella che si invola in mezzo a due, ma poi controlla con il braccio e si spegne così l'azione granata. La spinta di Ciammaglichella però non si esaurisce e il centrocampista si guadagna subito dopo una punizione sulla trequarti. Da lì arriva il vantaggio al 24', con uno schema perfettamente eseguito dai ragazzi di Scurto. Ciammaglichella dà l'impressione di andare in battuta, invece la lascia a Ruiz che cerca una sponda dalla barriera per lanciare Jurgens. Chiaria con il guantone allontana, ma non può niente sul tap-in successivo di Caccavo. Il Frosinone accusa il colpo e prova a rilanciarsi sfruttando una palla persa da Ruszel a centrocampo e lanciando Condello, che supera Dellavalle e va verso Passador. Diventa un'occasione pericolosissima, la sventa Dembelé con uno strappo in velocità e un intervento perfetto in scivolata. I ciociari ritrovano la verve, il Toro stringe i denti e dà lo strappo quando serve. Al 39' è bravo Weidmann a guadagnarsi sulla trequarti una punizione interessante. La batte ancora Ruiz a cercare sul secondo palo Dellavalle con una palla a scendere che il difensore mette in mezzo in scivolata, trovando Jurgens per il tap-in. La reazione del Frosinone è immediata: Bracaglia sorprende i ragazzi di Scurto con una conclusione dalla lunghissima distanza, Passador, fino a quel momento inoperoso, gli sbarra la porta e si ripete sul corner successivo permettendo ai granata di andare al riposo con due reti di vantaggio.

Primavera, Frosinone-Torino: il secondo tempo — La ripresa vede un Frosinone più arrembante a dispetto di un Torino più contenuto. I granata subiscono così un'imbarcata e il gol che riapre la partita al 51'. Bracaglia con un lancio lungo cerca Bruno, Passador tenta un'uscita avventata e la palla lo scavalca, permettendo a Bruno sul secondo palo di trovare il gol di testa a porta vuota. Passano tre minuti, Bruno prova a rilanciarsi ma fa fallo su Anton e riceve il secondo giallo. Frosinone in dieci. I ciociari continuano comunque a spingere, i granata si mangiano le mani per un'occasione sprecata alla mezzora: illuminante filtrante di Weidmann per Caccavo, che si allarga troppo sul primo palo e trova la porta sbarrata da Di Chiara. Al 62' Scurto fa tre mosse tutte insieme: Caccavo. Le mosse di Scurto danno subito una scossa ai granata: Dell'Aquila trova il palo alla prima conclusione tentata, subito dopo ispira la conclusione di Ansah che a sua volta fa tremare il palo. La partita si accende a un quarto d'ora dalla fine, quando il Frosinone chiede a gran voce il rosso a Ruiz per un intervento in scivolata su Pera. E' il momento più difficile per i granata, chiamati a contenere l'urto dei ciociari. Le occasioni non fioccano più per il Toro, che però ne ha altre tre clamorose sprecate da Ansah. Si prolunga la sofferenza dei granata, che si esaurisce al 93'. Rinvio dal fondo, sulla seconda palla arriva Njie che è bravo poi ad aprire e lasciare al palo Di Chiara: Ansah segue l'azione e questa volta, a porta vuota, non può sbagliare. 3-1 per il Torino, che porta a casa lo scontro diretto e ora sogna guardando una classifica che ora li vede al secondo posto.

Primavera, Frosinone-Torino: il tabellino — FROSINONE-TORINO 3-1

Marcatori: 24' Caccavo (T), 40' Jurgens (T), 51' Bruno (F), 93' Ansah (T)

FROSINONE: Di Chiara, Rosati, Bruno, Kamensek, Selvini, Milazzo (72’ Pera), Cangianiello, Condello (72’ Mulattieri), Ferrieri (62’ Macej), Afi (62’ Jirillo), Bracaglia. A disposizione: Stellato, Stefanelli, Zettera, Gomes, Peres, Pozzi, Gozzo, Stazi, Voncina. Allenatore: Gorgone.

TORINO (4-3-1-2): Passador; Dembelé, Anton, Dellavalle, Antolini; Ciammaglichella, Ruszel, Ruiz (80' Njie); Weidmann (62' Silva Pertinhes); Caccavo (62' Dell'Aquila), Jurgens (62' Ansah). A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, N'Guessan, Rettore, D'Agostino, Corona, Savva, Njie, Opoku. Allenatore: Scurto

Ammoniti: 41' Anton (T), 46' Weidmann (T), 65' Milazzo (F), 73' Ruiz (T), 83' Pera (F), 89' Passador (T)

Espulsi: 54' Bruno (F)