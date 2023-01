Primavera, le pagelle di Frosinone-Torino 1-3: Ciammaglichella sontuoso

Le pagelle della Primavera granata dopo la vittoria nello scontro diretto con il Frosinone

Irene Nicola

Il Torino vince contro il Frosinone in uno scontro diretto che lancia in classifica i granata (QUI il commento alla gara). I ragazzi di Scurto indirizzano la partita nel primo tempo con il doppio vantaggio firmato Caccavo-Jurgens. Nella ripresa si fanno male da soli con un errore di Passador che riapre la partita. Poi sul finale il 3-1 di Ansah. Di seguito le pagelle dei giocatori del Torino.

PASSADOR 5.5: Pesante errore di valutazione sul cross di Bracaglia a inizio ripresa. Esce dai pali facendosi scavalcare dal pallone e lasciando la porta vuota per l'incornata di Bruno. Errore grave, che incide sulla valutazione della sua gara, in cui comunque vanno segnalati due ottimi interventi a fine primo tempo, grazie ai quali i granata avevano mantenuto il doppio vantaggio.

DEMBELE 7: Partita di grande spessore. Non stupisce tanto lo strapotere fisico e l'apporto generoso alla fase offensiva, specialità della casa, quanto la precisione nel supporto alla fase difensiva, che a volte era mancata nelle uscite precedenti. Due interventi sono provvidenziali, monumentale il secondo in scivolata su Condello lanciato solo verso Passador, vale un gol fatto.

ANTON 6: La sua partita inizia con un corpo a corpo con Selvini, vinto dal capitano granata. Un paio di errori nel primo tempo sbilanciano la retroguardia, ma sono sviste occasionali e per il resto della gara torna a essere una garanzia. Spende bene l'ammonizione.

DELLAVALLE 7: Personalità da vendere nei duelli fisici, non disdegna qualche discesa per dare un contributo all'offensiva. La sua gara è impreziosita dall'assist in spaccata per la seconda rete granata.

ANTOLINI 6: Contributo costante dalla fascia sinistra e tanta lotta quando nel finale inizia a scemare la lucidità dei granata. La sua iniziativa migliore è il suggerimento per Ciammaglichella a inizio primo tempo.

CIAMMAGLICHELLA 7.5: Partita sontuosa per il centrocampista granata, che non partiva titolare da fine ottobre. Ciammaglichella diventa il perno della mediana e una linfa costante per le offensive granata, che passano tutte da lui. Qualità e personalità a servizio di Scurto. La punizione per l'1-0 granata la conquista lui.

RUSZEL 6: Amministra bene le operazioni a centrocampo. Sale in cattedra quando il Torino sembra aver perso di smalto. Prestazione positiva, si conferma affidabile.

RUIZ 6: Non giocava da tempo e a volte nell'economia dei meccanismi di gioco fa più fatica di chi ha avuto sempre continuità. Cresce con il passare dei minuti ed entra nei primi due gol, calciando le due punizioni. (80' NJIE 6: Una fetta del terzo gol appartiene a lui. Buon lavoro sulla seconda palla e poi nel servire ad Ansah la palla per chiudere la gara)

WEIDMANN 6: Parte in sordina, ma cresce e bene. Sulla trequarti fa tanto lavoro ed è bravo a conquistarsi la punizione da cui scaturisce il secondo gol. (62' SILVA PERTINHES 6: Si inserisce bene nel centrocampo granata, buoni spunti nella parte finale del match)

CACCAVO 6.5: In area di rigore difficilmente non si trova al punto giusto. Così sigla il tap-in di un vantaggio prezioso. Tanto lavoro anche spalle alla porta. (67' DELL'AQUILA 6.5: A guardare il suo impatto non si direbbe che venga da un'operazione e un recupero lampo. Si presenta con un mancino che trova il palo, poi si inventa un filtrante illuminante per Ansah. Il calo nel finale è comprensibile)

JURGENS 6: Mette la firma anche in questo match. Meno nel vivo rispetto al solito, ma si fa trovare pronto per il tap-in del doppio vantaggio. (62' ANSAH 6: Si presenta con un palo che fa ben sperare. Poi però spreca tre occasioni clamorose solo davanti al portiere, poteva e doveva fare di più. Nel finale si riscatta con il gol del 3-1)

ALL. SCURTO 7: C'è tanto di Scurto nella vittoria dei granata contro il Frosinone. Il primo gol nasce dagli sviluppi di uno schema; anche la seconda rete è frutto in calcio piazzato. Alla mezzora pesca dalla panchina tre cambi che ridanno linfa al Torino (Silva, Dell'Aquila e Ansah). Anche il quarto e ultimo cambio, Njie, viene scelto per provare ad alzare il baricentro negli ultimi minuti. Scurto chiede a Passador di cercarlo sul rinvio lungo ed è proprio così che nasce la rete del terzo gol granata. Non era facile ripartire dallo scontro diretto con il Frosinone, specie in una pausa in cui molti elementi della Primavera hanno lavorato sotto le direttive di Juric. Il Torino però si presenta in ottima forma e ora si gode il secondo posto in classifica.