Primavera, il Toro torna alla vittoria sapendo dominare e soffrire

Il Torino ha saputo adattarsi ai diversi momenti della gara, un passo in avanti che regala la vittoria dopo due mesi

Dopo due mesi la Primavera del Torino ritrova i tre punti ( QUI per leggere la cronaca della partita ). Lo fa contro un Pescara che - pur essendo fanalino di coda - ha dimostrato di essere una squadra pericolosa e a cui fare molta attenzione. Non è per questo però che va apprezzato il ritorno al successo dei giocatori di Coppitelli, bensì è da analizzare e lodare come ci siano arrivati ( QUI per leggere le pagelle ). Il Torino ha giocato due partite diverse e ha saputo adattarsi ai diversi momenti della gara.

PASSO IN AVANTI - Proprio come due mesi fa (quando il Toro vinse l'ultima partita) i granata in casa non subiscono gol. Poi da quel momento la porta non era mai rimasta inviolata. Primo tassello fondamentale per la sfida contro il Pescara, a maggior ragione perché nel secondo tempo gli abruzzesi hanno premuto sull'acceleratore e i ragazzi di Coppitelli sono stati bravi a stringere i denti, a coprirsi e a non correre particolari pericoli. Questo è un importante passo in avanti della squadra, che ha saputo adattarsi alla partita, cambiando anche modulo in corsa per coprirsi. Chi è entrato dalla panchina ha dato il suo contributo, riuscendo a dare quel qualcosa in più che serviva al Torino nei minuti finali per assicurarsi i tre punti.