Primavera, Torino-Pescara 1-0: i granata ritrovano la vittoria

La Primavera granata torna alla vittoria dopo due mesi con la rete di Akhalaia

PRIMO TEMPO - Il Pescara sin da subito fa capire perché è una squadra ostica. I biancazzurri partono con grande decisione e provano a mettere sin da subito in difficoltà i granata nel fraseggio. Quando i ragazzi di Coppitelli riescono a crearsi gli spazi, sono pericolosi. La prima occasione è infatti al 6', quando Stenio si accentra e serve sulla corsa Angori, ma il mancino del terzino non trova lo specchio. Il Pescara subisce lo spavento e si abbassa, così i granata iniziano a stazionare nella metà campo offensiva. Passano i minuti e il Pescara ritrova anche coraggio, iniziando a rialzare la pressione. Proprio così arriva la prima occasione per i biancoazzurri. Savini perde palla sulla pressione e il Pescara arriva alla conclusione, senza però veramente impegnare Vismara. Il pallino del gioco però rimane in mano al Torino, che al 24' riesce a passare in vantaggio. Decisivo il tocco sotto di Akhalaia, ma fondamentale la giocata di Stenio che sulla sinistra si libera di due giocatori con due dribbling secchi e mette in mezzo per la punta ex Inter. Passano pochi minuti e il Toro va vicino al raddoppio con Savini, che calcia benissimo dalla distanza e centra in pieno la traversa. I granata stanno meglio e continuano a creare, mentre il Pescara man mano va in difficoltà. Merito anche di un Torino che col passare dei minuti ha ormai trovato le distanze. Nel finale di primo tempo i ragazzi sfiorano due volte il bis e in entrambe le occasioni da punizione. Prima è Angori a provarci, ma la palla sfila di poco fuori. Pochi minuti da piazzato ci va Akhalaia, ma la sua conclusione centra in pieno il legno. È l'ultimo atto di un primo tempo in cui i granata avrebbero meritato più dell'1-0 parziale.