Primavera, le pagelle di Torino-Pescara 1-0: Stenio inventa, Akhalaia segna

I voti ai protagonisti granata della vittoria sul Pescara: traversa per Savini, palo centrato da Akhalaia

Roberto Ugliono

Il Torino Primavera ritrova la vittoria contro un Pescara ostico specialmente nel finale di gara (QUI la cronaca), portando a casa tre punti preziosi. A decidere nell'1-0 finale è Akhalaia, con un tap-in che chiude l'azione avviata da Stenio, oggi in veste di assistman. (QUI la classifica del campionato Primavera)

VISMARA 6: Ritrova una maglia da titolare prendendo il posto a Milan, al quale viene lasciato un po' di riposo. Mantiene la porta inviolata e non trema nei minuti finali dove il Toro va più in sofferenza.

PAGANI 6: Buona prestazione la sua. Sta crescendo bene a livello difensivo. Offensivamente si vede che ha una marcia in più.

N'GUESSAN 6.5: Solita prestazione di ottimo livello. Amministra, copre e fa girare la palla con personalità e coraggio.

REALI 6: Gioca una buona partita, l'intesa con N'Guessan sta visibilmente crescendo. Bravo anche nell'uscire in diverse occasioni con il fraseggio. (57' ANTON 6: Prosegue il suo rientro graduale dopo l'assenza per infortunio. Partecipe all'avvio della manovra dal basso con N'Guessan e fa buona guardia, nonostante qualche sbavatura nel finale)

ANGORI 6: Sfiora due volte il gol nel primo tempo, in entrambi i casi non trova la porta, ma si rende comunque pericoloso.

GARBETT 6.5: A centrocampo dialoga bene con Savini, ma anche con Ciammaglichella prima e Gineitis dopo. Il neozelandese cerca lo spunto in avanti, anche da calcio piazzato senza trovare la via del gol. Si propone e quando serve si abbassa ad aiutare la difesa.

SAVINI 6.5: Che sia particolarmente in palla lo si vede da subito. Fa circolare bene palla, bravo anche nel dribbling. Sfortunato a metà del primo tempo quando - dopo un bello spunto - calcia e colpisce in pieno la traversa.

CIAMMAGLICHELLA 6.5: Coppitelli lo lancia dal 1' e lui non tradisce le aspettative. È il più piccolo in campo, ma non lo fa notare. Bravo a lottare e a fare a sportellate. Qualche spunto dal punto di vista tecnico si è visto. Buoni segnali di crescita insomma. (68' GINEITIS 6: Si vede poco, ma nel finale fa la cosa più importante. Si va a conquistare una punizione che permette ai granata di far scorrere il cronometro).

BAETEN 5.5: Spento rispetto ai compagni di reparto. Sicuramente dovuto ai tanti minuti giocati ultimamente. Di certo non è il miglior Baeten della stagione. (80' CACCAVO sv).

AKHALAIA 7: Al di là del gol, oggi l'ex Inter è sembrato particolarmente ispirato. Buona la sua partita in avanti. Sfortunato in occasione della punizione che finisce sul palo. (68' LA MARCA 6: Entra nel momento più delicato della partita, lui prova a dare il suo contributo soprattutto in fase difensiva.)

STENIO 7: Il Torino sblocca la partita grazie a lui, che già nei primi minuti era riuscito a liberare Angori grazie a una bella giocata. Ancora più bella quella che ha portato alla rete di Akhalaia. Sono spesso proprio le sue giocate a infiammare il Toro. (80' DELLAVALLE sv).

ALL. COPPITELLI 7: Serviva la vittoria e il Torino non ha sbagliato. Dopo aver schierato i granata con il 3-5-2 contro il Milan, torna al 4-3-3 contro il Pescara lanciando Vismara e Ciammaglichella titolari. Spinge i suoi, che giocano un'ottima prima frazione di tempo in cui avrebbero meritato un punteggio più largo. Nella ripresa l'atteggiamento è più difensivo e il Toro nel finale soffre. Alla fine però vince con merito e si rilancia.

