Primavera 1, la classifica: Torino nono, si riavvicina la zona playoff

Come cambia la classifica della Primavera granata al termine del match contro il Pescara

Il Torino torna a guadagnare i tre punti e prende ossigeno anche in classifica. La vittoria per 1-0 sul Pescara (QUI per leggere la cronaca), fanalino di coda in Primavera 1, permette alla squadra di Coppitelli di guadagnare due posizioni in graduatoria, passando al nono posto. I punti sono ora 29, gli stessi dell'Inter che giocherà domani contro il Bologna. Il successo contro il Pescara rappresenta anche un passo avanti per ritornare a lottare per la zona playoff, con il sesto posto distante un solo punto viste anche le sconfitte di Milan e Atalanta.