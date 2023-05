Primavera, la classifica aggiornata: Torino secondo, vetta a sette punti

Appena terminata la sfida di Sesto Fiorentino tra la Fiorentina e il Torino. La classifica aggiornata dopo ventinove giornate vede sempre il Lecce al primo posto con 59 punti, ma ora il Torino è il primo inseguitore. Il 3 a 2 maturato a Sesto Fiorentino ha permesso ai granata di Giuseppe Scurto di superare i viola di Alberto Aquilani. Il Torino ha ora 52 punti, uno in più della Fiorentina, e si trova a sette lunghezze dalla vetta. Si ricorda che in vista dei play-off Scudetto chiudere al secondo posto è fondamentale per avere dei vantaggi dal punto di vista degli accoppiamenti nel tabellone finale e di fatto la seconda posizione garantisce gli stessi privilegi della prima. Per concludere la ventinovesima giornata manca soltanto la sfida tra Juventus e Roma in programma alle ore 20 di questa sera, lunedì 1° maggio.