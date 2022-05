Primavera, la classifica: il Torino vince ed è matematicamente SALVO

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera al termine della 33esima e penultima giornata del torneo

Con molta più fatica del previsto, il Torino Primavera agguanta la salvezza matematica ed è certo di rimanere in Primavera 1 nel 2022/2023. Nelle ultime giornate dopo una serie di risultati deludenti, con 5 sconfitte di fila, si era creato lo spauracchio playout per la squadra di Coppitelli. Ma il successo odierno ottenuto per 2-0 contro l'Atalanta al Filadelfia ha definitivamente allontanato questa ipotesi. Il Torino, a una giornata dal termine della regular season, è riuscito a salvarsi salendo a 43 punti, a +5 dal Genoa quartultimo che, se il campionato finisse oggi, si giocherebbe il terzo posto in Primavera 2 con il Lecce terzultimo. Mentre l'Atalanta, cono questa sconfitta, resta ferma al terzo posto con 58 lunghezze e non riesce ad avvicinarsi all'Inter seconda.