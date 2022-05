Primavera, Torino-Atalanta 2-0: la magia del Filadelfia porta in dote la salvezza

I gol di Stenio e Gineitis nel primo tempo evitano ai granata di doversi giocare tutto nell'ultimo turno a Lecce: è salvezza matematica

LE SCELTE - Per la sfida contro l'Atalanta, Federico Coppitelli conferma il 4-3-3 già visto nel derby con la Juventus. In difesa torna titolare Reali, al posto dello squalificato Anton, e fa coppia con N'Guessan; completano il reparto Angori e Dellavalle. A centrocampo Garbett, Savini e Gineitis. La novità principale riguarda il tridente offensivo: esordio per Warming in Primavera. Lo affiancano Zanetti e Akhalaia in attacco.

PRIMO TEMPO - Avvio in pressing per il Torino, trascinato dal tifo del Filadelfia, con tanti ragazzi del settore giovanile sugli spalti: presenti in tribuna anche i due tecnici delle prime squadre, Ivan Juric e Gian Piero Gasperini. I granata guadagnano subito una punizione dal limite con Savini, la batte Akhalaia che trova però la barriera. L'Atalanta è piuttosto ingabbiata, fatta eccezione per qualche spunto di Omar. Il Toro ci prova con più continuità, ma senza trovare lo specchio, prima con Akhalaia e poi con Zanetti. Al 20' la prima vera occasione: Gineitis arriva per primo su una palla vacante a centrocampo, apre a sinistra per Warming che crossa in mezzo: Akhalaia impatta male sul pallone, il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa. Subito dopo ancora più clamoroso il palo colpito in pieno da Gineitis, vicinissimo a portare il Toro in vantaggio. Poco male perché al 27' i granata vanno comunque sull'1-0: Warming si invola a sinistra e cerca Stenio, che imbuca a due passi da Dajcar. Un gol pesantissimo quello del brasiliano, che subito dopo sfiora il bis, negato solo da un colpo di reni di Dajcar. Al 42' 2-0 splendido a firma di Gineitis. Angori batte corto l'angolo, Zanetti alza per Gineitis che di testa mette il pallone nell'angolino: imparabile per Dajcar. Subito dopo il Toro sfiora addirittura il tris con Dellavalle che si mette in proprio e scheggia la traversa. Occhio però alle sviste, perché proprio sul finale di primo tempo Stenio rischia di mandare in porta Fisic: bravo Milan, che esce col tempo giusto e mantiene la porta inviolata. Sarebbe stato ingiusto subire gol alla prima occasione per un Toro che ha giocato un grande primo tempo.