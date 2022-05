Primavera, parterre de rois per Torino-Atalanta: presenti Juric e Gasperini

I due tecnici, molto amici, sono seduti fianco a fianco al Filadelfia

Torino-Atalanta, fondamentale partita del campionato Primavera valida per la penultima giornata di regular season, ha attirato le attenzioni di Ivan Juric e Gian Piero Gasperini, i tecnici delle prime squadre. Gasperini, che come noto è residente a Grugliasco, ha approfittato del giorno libero per assistere al match dei ragazzi di Massimo Brambilla. Al suo fianco il discepolo Juric, che lo ha accolto a "casa" sua, il Filadelfia, insieme al vice Matteo Paro e al preparatore dei portieri Paolo Di Sarno. Presenti anche i vertici della dirigenza granata: dal responsabile dell'area tecnica Davide Vagnati al suo collaboratore Emiliano Moretti, passando per il direttore operativo Alberto Barile.