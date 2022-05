LIVE! Primavera, Torino-Atalanta 1-0

Seguite con noi di Toro News la sfida della 33^ giornata del campionato Primavera che vede affrontarsi i granata e i nerazzurri

Il Torino Primavera scende quest'oggi in campo per sfidare l'Atalanta nel 33° turno di campionato. I ragazzi di Coppitelli scenderanno in campo alla ricerca dei 3 punti utili a chiudere il discorso salvezza ed evitare i playout. Per riuscirci potranno affidarsi al Filadelfia che torna ad essere il teatro delle sfide della Primavera per questa importante partita.