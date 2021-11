Primavera, le formazioni ufficiali di Spal-Torino: non c’è Stenio

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Spal-Torino, valevole per l'ottava giornata del campionato Primavera 1

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Spal-Torino, ottava partita del campionato Primavera 1. I granata arrivano a Ferrara - dove Ludergnani torna per la prima volta da avversario - da tre risultati utili consecutivi. Coppitelli deve fare a meno di Anton squalificato in difesa. Non c'è neanche in panchina Stenio Zanetti, mentre ci sarà dal primo minuto Mattia La Marca.