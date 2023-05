A pochi minuti dal fischio d'inizio di Torino-Empoli, gara valevole per l'ultima giornata del campionato di Primavera 1, sono state diramate le formazioni ufficiali. Scurto schiera Passador tra i pali. Dembele, Dellavalle, Anton e Antolini vanno a comporre il quartetto difensivo, mentre in mediana spazio a Ruszel, tornato titolare già nell'ultima uscita contro il Bologna dopo essere partito dalla panchina contro l'Udinese; al suo fianco Weidmann. Oltre a Njié (esterno) e Caccavo (in avanti), già presenti nell'ultimo impegno di campionato dei granata di Scurto, tornano in campo dal 1' di gioco Silva e Ruiz. Nemmeno tra le riserve invece Gineitis, che è stato convocato da Juric per la trasferta a La Spezia.