Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Frosinone: Weidmann torna titolare

Alle 13 avrà inizio il match valevole per la trentesima giornata tra granata e ciociari: la formazione di Scurto potrebbe accorciare le distanze dalla prima

Alle ore 13:00 il Torino Primavera affronterà in casa il Frosinone per il match della trentesima di campionato. Le due squadre si trovano rispettivamente al secondo e settimo posto. I torelli vogliono fare il possibile per avvicinarsi al Lecce, primo a 60 punti. Tra i titolari granata risalta all'occhio sia il nome di Weidmann, che viene subito rilanciato da Scurto dopo aver scontato la squalifica di cinque giornate, ed anche quello di Anton che prende il posto di N'Guessan.