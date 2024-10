Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Juventus: Djaló dentro dal 1′

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Juventus, valevole per l'ottava giornata del campionato Primavera 1. Il Torino partirà con il 3-5-2: tra la scelte di Mister Felice Tufano in occasione del derby spicca la presenza, come avevamo anticipato, del nuovo arrivato Ussumane Djaló, tesserato in settimana, che partirà subito titolare nel match contro la Juventus. Assente Gabellini, che seguirà Vanoli in prima squadra per la partita contro il Cagliari.