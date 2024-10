Calciomercato Torino, preso l’ex Porto e Benfica Djalò per la Primavera

Il responsabile del settore giovanile Ludergnani ha messo a segno un colpo a mercato chiuso per la squadra Primavera. Dopo lo stop di Tamás Galantai, che ha subito un infortunio a tibia e perone, gli scout delle giovanili sono subito corsi ai ripari. Arriva, dunque, in granata Ussumane Djaló, centrocampista portoghese, classe 2005. Cresciuto calcisticamente nel Benfica, è successivamente passato al Porto, salvo poi giocare la scorsa stagione in prestito tra le fila del Southampton. Tesserato in settimana, Djaló sarà presente già oggi nella rosa di Tufano per il derby contro la Juventus Primavera, con fischio d'inizio in programma alle ore 13 allo Stadio Valentino Mazzola di Orbassano. La promessa portoghese ha firmato un contratto annuale fino al 2025, con opzione di rinnovo fino al 2027.