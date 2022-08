Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Juventus: tanti cambi tra i granata

Le scelte di Scurto e Montero per la finale valida per il terzo e quarto posto del trofeo Mamma e Papà Cairo

Alle 18.30 di oggi pomeriggio, venerdì 5 agosto, la Primavera del Torino e quella della Juventus si sfideranno a Quattordio nel match valido per il terzo e quarto posto del Memorial Mamma e Papà Cairo. Entrambe le formazioni sono state sconfitte nelle due partite di semifinale giocatesi ieri: i granata hanno perso 2-3 con il Milan, mentre i bianconeri sono stati battuti 1-0 dall'Atalanta. Milan e Atalanta si sfideranno in serata per la finale del torneo. Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Juventus: tra i granata, Scurto lancia il neo arrivato Weidmann ancora dal 1'. Lui, Opoku ed il portiere Brezzo gli unici confermati rispetto al match con il Milan.