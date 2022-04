Primavera, le pagelle di Cagliari-Torino 1-0: Luvumbo beffa Milan

I voti ai protagonisti della sfida valevole per la 28esima giornata del campionato Primavera 1

Irene Nicola

Il Torino perde il confronto con il Cagliari (QUI per leggere la cronaca), un ko che potrebbe complicare la corsa playoff. I granata sono propositivi ma non riescono a trovare l'imbucata vincente. Alla fine è decisivo Luvumbo, complice un errore del portiere Milan.

MILAN 5: Nel primo tempo risponde presente quando il Cagliari si fa più insistente con Secci e Desogus. La sua prestazione è però macchiata dall'errore sul gol vittoria di Luvumbo, il forte vento non lo aiuta ma la sbavatura resta.

N'GUESSAN 7: Primo tempo impeccabile. Non sbaglia un anticipo, prende in mano le redini della difesa e sbroglia più di una matassa. Nella ripresa rischia nel contatto con Luvumbo, giallo più che evitabile.

ANTON 6: Costretto più volte al fallo da Yanken e Desogus, che non sono clienti facili. Nella ripresa rischia tantissimo regalando palla a Desogus, che lo grazia.

ANGORI 6: Partita di sacrificio insieme al terzetto difensivo. Nei calci piazzati è meno decisivo, non lo aiuta sicuramente il forte vento.

PAGANI 6: Nel primo tempo ha meno modo di farsi vedere a sostegno dell'offensiva granata, nella ripresa è più gagliardo ma anche lui viene chiuso.

LINDKVIST 5.5: Si fa vedere con un cross per Baeten in avvio, poi diventa più titubante e a volte sembra andare in affanno. (45' DI MARCO 6: Entra con una buona lena, si fa vedere subito appena entrato andando vicino al tap-in. Poi cala anche lui col passare dei minuti)

SAVINI 6: Come al solito non manca nel duello, prova anche qualche inserimento ma subisce anche qualche anticipo di troppo.

GINEITIS 6.5: Si conferma sulla stessa lunghezza d'onda del match contro il Verona. Spunti interessanti, è in crescita. E' provvidenziale nel finale del primo tempo quando toglie a due passi da Milan il cross di Iovu, rimasto lì. (80' ANSAH sv)

WADE 6: Lavoro di sostanza per lui. Non trova lo spazio per supportare l'offensiva granata, ma è attento nei minuti finali del primo tempo quando c'è da stringere i denti. (55' DELLAVALLE 6: Dà il suo contributo e fa una partita ordinata)

BAETEN 6: Subito propositivo, cerca la rovesciata in avvio. Viene marcato stretto come Stenio, ma non rinuncia all'offensiva. Nella ripresa un'altra buona chance per lui. Non trova però la rete. (80' CACCAVO sv)

STENIO 6.5: Alla prima fiammata fa ammonire Schirru dopo aver saltato due avversari. Viene bersagliato dai sardi, ma è il giocatore che più riesce a metterli in difficoltà con la sua velocità e i suoi dribbling. Nella ripresa va vicinissimo al gol del pari.

ALL. ZEOLI 6: Il cambio di Di Marco dà più dinamicità al centrocampo granata. Nel finale propone un Torino super offensivo con Caccavo, Ansah, Rosa e Stenio tutti in campo. I granata però non riescono a recuperare lo svantaggio e tornano a casa senza punti. Un ko che complica la corsa playoff.

