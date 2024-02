Primavera, le pagelle di Cagliari-Torino 3-2: Longoni ancora in gol, male Rettore

Le pagelle della sfida tra granata e sardi: Dell'Aquila e Longoni trovano il guizzo, Rettore perde il duello con Mutandwa

Irene Nicola Redattore 17 febbraio 2024 (modifica il 17 febbraio 2024 | 14:03)

Tonfo del Torino in casa del Cagliari. Prestazione sottotono dei granata di Scurto che però erano comunque riusciti a rimontare con due giocate individuali i sard fino al rigore di Achour valso il 3-2. Di seguito le pagelle dei giocatori granata.

ABATI 6: Tiene a galla il Toro dopo appena 60'' immolandosi su Mutandwa. Subisce due gol nel primo tempo, ma non ne ha colpa così come non può nulla sul rigore perfetto di Achour. Nel finale rende meno amaro il parziale dicendo no a Vinciguerra.

MARCHIORO 6.5: Ritrova la titolarità sulla fascia destra, l'andamento della partita lo costringe più al contenimento che alla spinta. Sbroglia bene un paio di situazioni pericolose e vince tanti duelli fisici. Tra i più propositivi per spirito anche quando la partita si era messa in salita, segnali positivi.

MENDES 6: Gli spetta il duello con Vinciguerra, lo affronta contenendo bene l'estro dell'avversario e limitandone il raggio d'azione. Solo nel finale gli scappa, ma Abati ci mette una pezza.

RETTORE 4.5: Va in tilt nel confronto con Mutandwa e decide in negativo la partita. Mal posizionato in occasione del vantaggio del Cagliari, va a vuoto sul bis di Mutandwa aprendogli le porte del 2-1 e regala ingenuamente il rigore del ko con una trattenuta evidente a due passi dall'arbitro. Prova da dimenticare per ripartire.

MUNTU 6: Prova a farsi vedere sulla sinistra, cercando di salire e di dar linfa a un Toro poco offensivo. In difesa è decisivo al 65' deviando su Vinciguerra. Nella ripresa è sempre arrembante, ma paga anche un eccessivo nervosismo.

SILVA 6: Mette ordine a centrocampo, non disdegnando i duelli fisici e provando a cercare delle soluzioni. In generale cerca di portare avanti una manovra che a tratti appare però più lenta e macchinosa specie nel primo tempo, sale di intensità nella ripresa.

DALLA VECCHIA 5.5: Passo indietro rispetto alle ultime uscite in cui lo si era visto maggiormente propositivo e protagonista, si vede meno nelle trame del centrocampo. Al 73' spreca da buona posizione una palla vagante sul dischetto in area del Cagliari, avrebbe potuto fare di più in quell'occasione (84' ACAR sv)

SAVVA 5.5: Tenta qualche sgasata per far ripartire i granata e un paio di conclusioni dal limite ma fuori misura. Resta volenteroso, ma oggi pecca in qualità ed esce poco soddisfatto dal campo (58' GABELLINI 5.5: Partecipa ai tentativi di assalto granata nel finale, ma non riesce a rendersi protagonista)

DELL'AQUILA 6: Rimette in corsa il Toro carico con un'iniziativa personale, girandosi nello stretto e trovando il colpo da biliardo a fil di palo per l'1-1. Dopo il gol non è sempre continuo nelle giocate, ma prova sempre a cercare il guizzo (65' LONGONI 6.5: È il suo momento. Dopo il gol vittoria con la Lazio, si ripete contro il Cagliari e dà la possibilità al Toro di giocare un finale da protagonista con una bella punizione dal limite)

PERCIUN 5.5: Fatica a trovare la propria dimensione nel primo tempo. Si inserisce poco nei meccanismi della trequarti e con il passare dei minuti si spegne (46' CIAMMAGLICHELLA 6: Dà più soluzioni per il reparto offensivo, spaziando da destra a sinistra a caccia di suggerimenti, tra gli ultimi ad arrendersi)

FRANZONI 6: Gioca un tempo senza squilli, ma non ha grandi palloni giocabili da gestire. Si adatta a una partita di contenimento, provando a guadagnare qualche metro facendo a sportellate (46' NJIE 6: Entra per ribaltare la partita, nei primi venti minuti si vede poco. Poi entra nel vivo e si conquista la punizione realizzata da Longoni. Giallo evitabile nel finale)

ALL. SCURTO 5.5: Il Toro del primo tempo è scarico, allora interviene presto per cambiare le cose dalla panchina. Fa i cambi subito e ridisegna più volte i granata, giocandosi tutte le carte. La scelta di Njie e Longoni paga perché porta al 2-2, poi la gara si mette di nuovo in salita, Ciammaglichella dà più soluzioni. Poi il rigore, che è un episodio e da quel tonfo non riescono più a riacciuffare la gara. Passo indietro rispetto alle ultime uscite per un Toro che è parso sottotono. Ora testa alla semifinale di ritorno di Coppa Italia per ripartire e togliersi una soddisfazione importante.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.