Primavera, le pagelle di Milan-Torino 2-1: i granata pagano gli errori difensivi

Il Torino Primavera viene beffato in extremis dal Milan: le pagelle della sfida

Il Torino perde il confronto con il Milan e cade in extremis, quando il pari sembrava essere in saccoccia. A Milano finisce 2-1 in favore dei rossoneri, con i granata che si fermano allo scadere. Di seguito le pagelle dei granata.

PASSADOR 6.5: Mura due volte El Hilali nel primo tempo, mettendo una pezza alle imprecisioni altrui. Nella ripresa evita il 2-1 respingendo il tiro di Cuenca, sul rigore di El Hilali però non può nulla.

DEMBELE 5.5: Le sue incursioni sull'out di destra sono una risorsa, ma in difesa traballa e non poco. Scivola due volte nel confronto con El Hilali, lasciandolo a tu per tu con Passador. Al terzo duello gli dà l'assist per pareggiare.

ANTON 6: Ordinaria amministrazione e un ottimo anticipo su Bozzolan. Nella ripresa viene limitato dai crampi che lo costringono due volte a fermarsi dalla mezzora di gioco in poi, ma stringe i denti e resta in campo.

MAKADJI 5.5: Prima da titolare in Primavera 1. La sua prestazione risente inevitabilmente del rigore regalato al Milan in extremis. Un vero peccato, perché prima dell'errore era stato provvidenziale in almeno due occasioni (contro El Hilali e Bozzolan).

OPOKU 6: Saldo nel primo tempo, i pericoli principali non arrivano dalle sue parti. Nel finale spende il giallo per fermare El Hilali e viene sostituito (46' CACCAVO 6: Tanto lavoro spalle alla porta dal suo ingresso e un bel suggerimento per Ansah. Nel finale poteva essere più lucido)

SAVVA 6: Si danna e cerca più di una soluzione, ma ha poco spazio e pare meno incisivo rispetto alle ultime uscite (91' BARZAGO sv)

RUSZEL 6: Tanto lavoro sporco come al suo solito, la spinta del Milan lo limita nella ricerca di suggerimenti per l'attacco.

SILVA 6: Fatica a trovare soluzioni interessanti per il duo d'attacco nel primo tempo, raramente il Toro si avventura per vie centrali. Esce dopo essersi infortunato. (54' CIAMMAGLICHELLA 6: Prova a dare la scossa, non basta di fronte a un Milan arrembante)

ANTOLINI 6: Si vede poco rispetto alle ultime uscite. Nel primo tempo non trova sempre l'intesa con Opoku, nella ripresa cala come tutti i compagni.

NJIE 6: Si guadagna il rigore in avvio sfruttando un'indecisione nella difesa rossonera, poi però si spegne ed esce progressivamente dal gioco.

DELL'AQUILA 6: Dal dischetto è una garanzia e trova il secondo gol in altrettante partite. Però può offrire più continuità nella prestazione (54' ANSAH 5.5: Una delle poche conclusioni dei granata nella ripresa porta la sua firma. Poi, però, non è lucido: fa un intervento scomposto e dopo l'ammonizione Scurto lo toglie; 71' CAPAC 6: Esordio in Primavera 1. Si mette in mostra restando tra i più propositivi anche in un finale di sofferenza)

ALL. SCURTO 5.5: Battuta d'arresto che brucia per il Torino Primavera. La squadra di Scurto cade nel finale, ma è la prestazione in sé a non convincere. I granata si mostrano troppo arrendevoli e non trovano grande intensità, lasciando che il Milan prendesse possesso del campo. Il tecnico prova a mescolare le carte in tavola, ma la sostanza cambia di poco. Ora i granata dovranno essere bravi a voltare pagina, lo scontro diretto col Lecce è alle porte.