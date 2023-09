Primavera, le pagelle di Monza-Torino 2-2: non bastano i gol di Njie e Rettore

BIANAYBALCOT 6.5: Nel primo tempo si fa apprezzare per una conclusione all'incrocio dei pali che fa tremare la sua ex squadra; in generale pare propositivo. Nella ripresa trova maggior continuità nelle iniziative e affina il dialogo con Savva. Tra i più in vista.

DELLAVALLE 6: In difesa a lungo non ha gran gatte da pelare, si reinventa come assistman lasciando strada libera a Rettore per l'1-0. Antunovic si rivela poi un cliente ostico, lo limita in più di un'occasione.

RETTORE 6: Indirizza la gara con il Monza e segna il primo gol in Primavera 1 ricevendo proprio la sponda del compagno di reparto sugli sviluppi di un corner. Sfortunata la deviazione da cui nasce l'autogol dei granata.

MUNTU 6: Esordio in maglia granata. Prova a trovare un varco sulla sinistra ma non sempre riesce nel compito, altre volte invece innesca bene Njie. Deve trovare più incisività, ma era la prima e avrà modo di trovare più fiducia.

DALLA VECCHIA 6: Gioca un primo tempo positivo, dimostrandosi ben inserito nei meccanismi del centrocampo. Nella ripresa lo si vede meno e cala d'intensità insieme al resto della squadra

RUSZEL 6: Meno tenace rispetto alle ultime uscite, ma fa comunque il suo nella direzione del centrocampo. A fine gara cerca di dare la carica, impegna anche Mazza in un tentativo che però è troppo centrale.

SILVA 6: Primo tempo positivo, anche nella gestione dei piazzati (dal primo nasce il vantaggio granata). Nella ripresa è meno presente e a tratti sparisce dai radar (75' GABELLINI sv: Non riesce a incidere in un finale concitato)

SAVVA 5.5: Primo tempo in sordina, non si segnalano grandi iniziative da parte sua. A inizio ripresa ispira Bianay, poi si spegne. Partita sottotono del cipriota (87' MARCHIORO sv)

NJIE 6.5: Nel primo tempo è il giocatore più determinante. Si accende con l'iniziativa personale che spiazza Mazza e determina il 2-0, poco dopo solo il palo gli impedisce la doppietta. Esce dopo un'ammonizione che poteva evitare (66' FRANZONI 6: Prova negli ultimi minuti a trovare spazio a destra, non lo trova)

PADULA 6: Si fa vedere in avvio con due conclusioni ravvicinate, poi non riesce a trovare grosso spazio. A inizio ripresa torna ad accendersi, ma solo a sprazzi (75' LONGONI 6: Si presenta con una punizione che costringe Mazza agli straordinari, poi non c'è più tempo)

ALL. SCURTO 6: Torino ancora a due facce. Nel primo tempo i granata danno l'impressione di avere in pieno controllo la partita, poi però i ritmi si allenano e vengono puniti. Nella ripresa a larghi tratti l'intensità è bassa, solo dopo il 2-2 i granata ritrovano vigore ma è tardi per recuperare la partita. Un aspetto su cui la squadra lavorerà nelle prossime uscite per non dilapidare quanto costruito nella prima frazione.

