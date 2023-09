Primavera, Monza-Torino 2-2: i granata subiscono la rimonta dei brianzoli

Primavera, Monza-Torino: il primo tempo

Primi minuti sostanzialmente di studio tra Monza e Torino, con pochi spazi per i granata. Il primo squillo della Primavera granata arriva al 7' quando Mazza è costretto a una doppia parata ravvicinata su Padula. Calcio d'angolo per il Toro, che lo sfrutta al meglio e al 9' si porta in vantaggio. Silva dalla bandierina chiama lo schema e cerca sul primo palo Dellavalle, sponda di testa per Rettore, che deve solo appoggiare in rete. La partita scorre senza grandi sussulti, ma un paio di entrate dure dei biancorossi rischiano di accendere la partita. Al 20' il Torino trova il gol del 2-0, con qualche polemica tra le fila del Monza. Njie porta palla fino al limite dell'area di rigore, poi cerca la conclusione dal limite: Mazza si fa sorprendere dal tiro centrale dello svedese, la palla gli sfugge tra le mani e supera sulla linea di porta prima di finire nuovamente tra le braccia del portiere. Mazza sostiene che la palla non sia entrata, ma il direttore di gara è vicino ed è fermo nell'assegnare la rete ai granata. Njie resta tra i più attivi e al 28' va vicino alla doppietta personale dopo essere scappato a sinistra, ma lo ferma il palo. Alla mezzora un altro legno impedisce ai granata di trovare il 3-0, questa volta è Bianay che trova l'incrocio dei pali. Con la partita in pugno, il Toro si fa male da solo. I granata lasciano troppo campo ad Antunovic sulla sinistra, i difensori granata provano a fermarlo ma la palla carambola in rete ed è autogol. Si va a riposo sul 2-1, con qualche rimpianto dei granata per aver riaperto la partita.