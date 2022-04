Primavera, le pagelle di Napoli-Torino 1-1: Stenio entra e spacca la gara

Il gol di Gineitis non basta ai granata, che comunque giocano un'ottima gara

Roberto Ugliono

Il Torino pareggia contro la Primavera del Napoli 1-1. Dopo essere passati in vantaggio con Gineitis, i granata vengono rimontati poco dopo. Ottima comunque la prova dei granata che avrebbero meritato i tre punti.

MILAN 6: È praticamente uno spettatore della partita. Il Napoli (tolti tiri telefonati centrali) non lo chiama mai all'intervento. Lui rimane sempre attento, ma viene beffato all'ultimo secondo insieme a tutta la squadra.

PAGANI 6.5: Crescita costante la sua. Spesso spinge e spesso mette in mezzo palloni interessanti. Buona la sua prova.

N'GUESSAN 7: Dominante come sempre. Spesso riesce anche a uscire da situazioni complicate in modo pulito e riuscendo a tenere vivo il possesso palla.

ANTON 6.5: Costretto a uscire per infortunio, il difensore - che ha esordito con gol con la sua nazionale - gioca un'ottima partita contro Cioffi. (58' REALI 6.5: Entra praticamente a freddo e comunque gioca bene da subito. Dopo dieci minuti sventa un pericoloso contropiede di Cioffi anticipando la giocata del partenopeo in scivolata).

ANGORI 5.5: La partita è buona per larghissimi tratti, ma l'errore più pesante lo fa nel finale, quando si perde Saco, che può insaccare.

GARBETT 6: Torna dall'ottima esperienza con la Nazionale durante la quale ha raggiunto i playoff per andare al Mondiale grazie anche a un suo gol. Con la Primavera ha provato a bissare, ma nel primo tempo trova il palo esterno. (46' GINEITIS 7: Il primo gol per il Torino poteva valere tantissimo, ma alla fine Saco gli nega la gioia di poter essere il match winner).

SAVINI 6.5: Ottimo lavoro in fase di copertura. Contro il Napoli si vede spesso anche nell'area avversaria. Sfiora il gol a inizio ripresa, ma soltanto un miracolo di Boffelli gli dice di no.

DI MARCO 6.5: Solita partita in cui abbina quantità e qualità. Lecito aspettarsi tanto da lui. Quando sguiscia riesce sempre a creare qualcosa di interessante.

BAETEN 6: Parte bene, svariando molto e mettendo così in difficoltà la difesa azzurra. Non perfetto a inizio gara quando viene servito da Rosa in profondità. (78' STENIO 7: Entra e spacca la partita. Il primo strappo non porta a niente, il secondo al gol di Gineitis).

ROSA 6: Bravissimo a servire in avvio Baeten con una bella palla in profondità. Non giocava da tanto tempo titolare e si vede, con il tempo cala, ma il suo lavoro è stato molto prezioso. (72' ANSAH sv)

CIAMMAGLICHELLA 6.5: Sfiora il gol in avvio di gara grazie a un inserimento sul secondo palo. Corre a più non posso sulla corsia di sinistra, risultando utile nelle transizioni. Si sacrifica per tutta la partita e la differenza di età con gli altri non si vede. Per essere un 2005 ha fatto una grandissima partita.

ALL. ZEOLI 6.5: Azzecca il momento in cui inserire Stenio, una scelta che stava per valere 3 punti. Alla fine la solita beffa della stagione. Il Toro comunque gioca un'ottima partita. Rispetto all'andata il Napoli fatica a colpire e infatti calcia solamente due volte dalle parti di Milan. Il problema di questa squadra è il gol, ne fa troppi pochi di quanti ne potrebbe segnare.

