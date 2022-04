Primavera, Napoli-Torino 1-1: Gineitis illude i granata, ma la vittoria sfuma

Succede tutto negli ultimi minuti ma i granata allenati da Coppitelli devono accontentarsi di un solo punto

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino pareggia 1-1 a Napoli in una gara a lungo dominata in cui i partenopei non si sono quasi mai resi pericolosi. Come spesso accade gli episodi non sorridono al Toro, che passa meritatamente in vantaggio nel finale, ma viene rimontato dopo appena 7 minuti.

LE SCELTE - Senza Coppitelli e Akhalaia, Zeoli opta per dare continuità al 3-5-2. In avanti si rivede titolare Rosa, mentre in difesa Anton, che compone il terzetto con N'Guessan e Angori. In mezzo il trio Savini, Di Marco e Garbett ha ai loro lati Ciammaglichella e Pagani. In avanti a fare coppia con Rosa c'è Baeten.

PRIMO TEMPO - Il Napoli all'inizio patisce molto l'atteggiamento dei granata che nei primi dieci minuti sfiorano due volte il gol. Il primo a flirtare con la rete è Baeten, imbeccato da Rosa. Il belga però sbaglia a tu per tu con Boffelli. Il secondo è Ciammaglichella inserendosi sul secondo palo, ma la sua conclusione non trova lo specchio. Memori della gara d'andata, i granata aumentano i giri quando il Napoli recupera palla. I partenopei, d'altronde, non cambiano il loro modo di giocare. Gli azzurri sono sempre schiacciati nella loro metà campo a fare densità per poi provare a ripartire in contropiede. Dopo un avvio deciso, la fase centrale del match vive di ritmi più lenti, con il Napoli che si affida principalmente a lanci lunghi, mentre i granata non riescono a scardinare la difesa partenopea. Al 31' torna a farsi pericoloso il Torino con Garbett, ma il neozelandese trova il palo esterno. Nel finale di primo tempo il Napoli si rende pericoloso per la prima volta della gara. Angolo dalla destra battuto a sorpresa basso sul primo palo, dopo una serie di batti e ribatti gli azzurri prendono il legno e i granata si salvano.

SECONDO TEMPO - A inizio ripresa Zeoli inserisce Gineitis per un Garbett stanco, tornato dalla Nazionale tardi. La prima palla gol del secondo tempo è ancora una volta per il Torino. Angori serve in mezzo Pagani, la palla rimane lì e Savini tenta la volé, ma è fenomenale Boffelli a respingere. La squadra più pericolosa è sempre il Torino. Al 66' ci prova Angori direttamente da calcio di punizione, ma la palla sfila di poco fuori dallo specchio dei pali. Il cronometro scorre e l'andazzo della gara non cambia. Il Napoli è praticamente inoffensivo e allora cerca di limitare le iniziative dei granata, che faticano a calciare in porta. Spesso i ragazzi di Zeoli arrivano in area di rigore, ma non sempre riescono a essere pericolosi. Per sbrogliare la situazione serve una giocata di un singolo e per questo entra in campo Stenio Zanetti, che dopo 6 minuti fa quello che gli si chiede: accelera sulla trequarti salta tre uomini e serve in profondità Gineitis che supera con un tocco Boffelli e porta in vantaggio il Torino. I granata si fanno sorprendere nel finale, sulla prima occasione della ripresa. Palla in mezzo dalla destra, Angori si perde Saco che insacca. I granata negli ultimi secondi di gara provano a ritrovare un vantaggio che sarebbe meritato, ma non riescono a calciare in porta. Finisce quindi 1-1 contro il Napoli e per il Torino sono due punti persi.

IL TABELLINO

NAPOLI-TORINO 1-1

Marcatori: 85' Gineitis (T), 90+2' Saco (N)

NAPOLI: Boffelli, Barba, De Marco (72' Giannini), D'Agostino, Pontillo, Costanzo, Spavone, Saco, Cioffi, Gioielli (89' Acampa), Vergara. A disposizione: Rendina, Coprean, De Luca, Iaccarino, Acampa, Pesce, Nosegbe, Di Dona, Marranzino, Giannini, Toccafondi, Mercurio. Allenatore: Frustalupi.

TORINO (3-5-2): Milan; N'Guessan, Anton (58' Reali), Angori; Pagani, Garbett (46' Gineitis), Savini, Di Marco, Ciammaglichella; Baeten (78' Stenio), Rosa (72' Ansah). A disposizione: Vismara, Fiorenza, La Marca, Sassi, Reali, Wade, Dellavalle, Lindkvist, Giorcelli, Zanetti, Gineitis, Ansah. Allenatore: Zeoli.

Ammoniti: 20' D'Agostino (N), 66' Vergara (N)

