Primavera, le pagelle di Roma-Torino 1-3: Njie show. Dell’Aquila torna al gol

Le pagelle dei ragazzi di Scurto dopo la vittoria contro la Roma

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

Il Torino Primavera vince e sorprende a Roma. Senza 5 titolari, una formazione rimaneggiata e con un esordiente dal 1' il granata vincono in casa dei giallorossi secondi in classifica. Nota di merito sicuramente per Perciun, decisivo alla sua prima da titolare, ma anche (e soprattutto) per Njie: gol, assist e un rosso fatto recapitare a Keramitsis. Insomma gara stupenda dello svedese. Ritorna al gol Dell'Aquila e questa è una notizia importante in ottica campionato, perché con lui il Toro può sognare ancora di più.

ABATI 6.5: Per larghi tratti della partita inoperoso o chiamato a interventi semplici. Sempre molto attento a seguire le traiettorie. Incerto in avvio di ripresa su un tiro di Pagano che sembrava semplice, ma comunque se la cava in due tempi. La grande risposta arriva nel finale, quando dice no ancora una volta al 10 della Roma.

MARCHIORO 6: Qualche errore in avvio quando la Roma preme, poi cresce e fa valere la sua fisicità. Nella ripresa i giallorossi continua a spingere sul suo lato ed è spesso sollecitato, ma Savva gli dà una mano. Molto attento e prova superata.

MENDES 6.5: Non ha Dellavalle come riferimento ed è chiamato a una partita da protagonista. Risponde bene. Qualche errore in fase di impostazione, ma dal punto difensivo è quasi impeccabile. La sbavatura la fa al 92' quando si perde Bah, ma l'attaccante della Roma colpisce il palo.

BIANAY 7: Confermato al centro della difesa dopo l'ottima prova contro il Milan. Quando la Roma preme in avvio di gara respinge tutto. Mezzo punto in più rispetto a Mendes perché è un terzino adattato al centro della difesa.

MUNTU 6.5: Si prende un giallo, corre, lotta. Come sempre non si risparmia mai. Proprio dalla sua generosità nasce il gol del 3-1, quando salta in cielo per regalare a Njie la sfera.

PERCIUN 6.5: Esordio da titolare a sorpresa per il centrocampista nel giro delle nazionali giovanili moldave. Dopo le difficoltà iniziali, al 29' si sblocca trovando la sua prima rete in Primavera 1. Il gol comunque non cancella le difficoltà, che rimangono comprensibili considerando che per lui era la prima e vera partita nella massima categoria giovanile.

DALLA VECCHIA 6.5: Sta crescendo tanto. Contro la Roma è chiamato a una prova di maturità e lui risponde presente. Fa filtro e dà una mano in fase di costruzione. Nel finale deve alzare un muro davanti alla difesa e lo fa. Sta migliorando sempre di più e sta diventando un elemento importante della rosa.

CIAMMAGLICHELLA 6: Gioca quasi da seconda punta, ma torna e si sacrifica. Motivo per cui forse sotto porta manca di lucidità quando al 23' sbaglia un tapin semplice semplice. Esce stanco e forse non al 100%. (58' SAVVA 6: La prima azione degna di nota è quando si conquista un calcio di punizione prezioso che mette fine alla crescente pressione giallorossa. Dopo il rosso a Keramitsis ha la palla per calare il poker, ma viene murato. Nel finale ancora un'opportunità di segnare, ma manda a lato. Ingresso comunque positivo per la grande mano che dà in difesa)

DELL'AQUILA 7: Si accende dopo il 20' e inizia a fare vedere cose interessanti. Sta pian piano tornando il Dell'Aquila che può cambiare le partite con una singola giocata. Con l'ingresso in campo di Savva per Ciammaglichella, Scurto lo avvicina alla porta e lui alla prima palla buona segna, ritrovando il gol. (76' LONGONI 6: Entra bene in campo, sacrificandosi tanto. Allo scadere va a un passo dal poker, ma colpisce il palo).

GABELLINI 6.5: I difensori della Roma faticano a tenerlo, ottimo lavoro spalle alla porta. Fisicamente è dominante. Nel finale di primo tempo fa due giocate stupende: aggancio sontuoso e dribling secco, soltanto la conclusione non va a buon fine, perché murato. Nella ripresa ha meno spazio, ma comunque non cambia il giudizio positivo sulla sua gara. (81' FRANZONI SV)

NJIE 8: Sbaglia al 15' una buona occasione per portare in vantaggio i granata, si rifà poco dopo con un gran gol dalla distanza. La giocata più bella del primo tempo arriva al 39': con la Roma lanciata in contropiede ripiega a tutta velocità, legge bene la situazione e recupera palla. In avvio di ripresa si incaponisce troppe volte in dribbling complicati. Sintomo forse di grande fiducia, visto che proprio da una sua serpentina al 69' nasce l'assist per Dell'Aquila. Passano 5 minuti e fa espellere Keramitsis, rivelandosi indiscusso MVP della gara.

ALL. SCURTO 8: Arrivare in casa della seconda in classifica senza 5 titolari e vincere non è né semplice né scontato. Eppure il suo Toro fa come il calabrone, non lo sa e vince lo stesso. Battute a parte, dimostrazione di forza della sua squadra, che ottiene tre punti importanti e si conferma un gruppo forte. La gestione Scurto si sta confermando per la valorizzazione di tutti i giocatori. Oggi è stato il turno di Perciun, che gioca la sua prima vera partita in Primavera 1 (fin qui appena 1') e segna. In generale, prestazione corale di alto livello per sacrificio e per qualità. Vendicata così l'andata, quando i granata sciuparono una vittoria che sarebbe stata meritata. Mesi fa aveva chiesto alla sua squadra di sfruttare di più le occasioni a proprio favore, ora la squadra lo sta facendo. Bravi tutti. Ora nel mirino c'è l'Inter.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.