Primavera, le pagelle di Sampdoria-Torino 2-2: Savva determinante

Le pagelle della sfida tra Sampdoria e Torino: Savva firma il gol dell'1-0 e conquista il rigore del 2-2

Irene Nicola Redattore

Il Torino Primavera porta a casa un punto da Bogliasco. In casa della Sampdoria termina 2-2 un match mai chiuso. I granata passano in vantaggio con Savva, poi crollano e vengono rimontati. Nel finale Corona riaggiusta i conti. Di seguito le pagelle dei granata.

PASSADOR 6: Nel primo tempo è sostanzialmente inoperoso. Sui due gol non ha responsabilità: è coperto sul colpo di testa di Ivanovic e non può nulla contro Montevago.

DEMBELE 6.5: Grande spinta e generosità per gran parte del match, è infaticabile. Nell'amara ripresa dei granata si fa apprezzare per un anticipo provvidenziale su Montevago lanciato verso Passador e per un paio di incursioni sulla destra.

N'GUESSAN 6: Gioca una mezzora in cui si conferma attento in copertura e si mostra propositivo nel dare il via alle azioni granata. Entra anche in quella del gol, con il colpo di testa che lancia Savva prima dello scambio con Caccavo. Costretto al forfait, esce dal campo dopo aver provato a stringere i denti (31' ANTON 6: Sostituisce bene N'Guessan. Ordinato e pulito, non commette grosse imprecisioni nemmeno quando il Toro va maggiormente in affanno)

DELLAVALLE 6.5: Deve più volte alzare l'asticella nella ripresa, quando Ivanovic e Montevago diventano più incisivi. Nel finale è l'anima dei granata, non si limita ai compiti difensivi ma va a sostegno dell'offensiva per l'assalto finale.

ANTOLINI 5.5: Non la migliore delle sue partite. A sinistra spinge meno rispetto a quanto ha abituato e non riesce ad essere troppo preciso nei cross. Nella ripresa lo si vede troppo poco e quando i granata salgono lo fanno dall'out di destra (82' CAPACsv).

SAVVA 7: I tre gol siglati nelle ultime tre partite sono la dimostrazione di una maggior concretezza e pericolosità sottoporta. E' in gran forma e soprattutto si rivela spesso e volentieri decisivo. Lo è sicuramente nella ripresa quando trova lo spunto in area che porta la Samp all'errore e a concedere il rigore.

RUSZEL 5.5: Primo tempo di spessore, la fa da padrone a centrocampo ed è coriaceo come sempre in questa stagione. Nella ripresa subisce invece un crollo e si perde parzialmente Ivanovic in occasione del primo gol della Sampdoria.

RUIZ 6: Regia ordinata a cui manca però qualche guizzo per aiutare la verticalizzazione dei granata.

NJIE 5.5: Va più volte al tiro nel primo tempo dal limite, ma non sempre riesce ad essere concreto nella realizzazione. A fine frazione poi perde malamente palla, dando il la ad Uberti che centra la traversa. Nella ripresa si vede troppo poco e nel finale viene sostituito (82' VAIARELLI sv)

DELL'AQUILA 5.5: Un passo indietro rispetto alle ultime uscite molto positive. Si fa vedere con due tiri a giro insidiosi in avvio, ma con il passare dei minuti si spegne e i suggerimenti per le offensive granata diventano troppo imprecise (67' WADE 5.5: Ammonito per un intervento scomposto a dieci minuti dall'ingresso. Cresce nel finale, ma non è sempre preciso)

CACCAVO 6.5: Dopo tre gol nelle ultime due partite, non va in rete ma è autore della giocata decisiva per la rete di Savva. Si fa vedere con sponde e nei duelli fisici nel primo tempo, nella ripresa fa il solito lavoro sporco ma viene poco cercato. La sua partita resta comunque positiva. (82' CORONA 6: Ancora una volta il suo ingresso nei minuti finali è decisivo. Dà fisicità all'attacco granata e crede nel pari. Alla fine lo realizza dal dischetto, regalando un punto importante al Torino)

ALL. SCURTO 5.5: Rispetto alle ultime uscite si è visto qualche passo indietro nei granata. Nel primo tempo il Toro riesce a imporre il proprio gioco, nella ripresa invece è palpabile il calo della squadra. I cambi a 10' dalla fine ridanno linfa ai granata e si rivelano una mossa azzeccata visto che Capac e Vaiarelli spingono con costanza e Corona che si rivela ancora decisivo. Per come si era messa la gara il punto di Bogliasco è assolutamente un punto guadagnato, ma resta il rammarico per un secondo tempo gettato al vento.