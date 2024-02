Primavera, le pagelle di Torino-Atalanta 1-4: granata sottotono e poco reattivi

Le pagelle della Primavera granata dopo la sconfitta contro l'Atalanta

Irene Nicola Redattore 26 febbraio 2024 (modifica il 26 febbraio 2024 | 18:32)

Il Torino va ko nello scontro diretto con l'Atalanta, cadendo in casa tra le mura di Orbassano per 1-4. Granata sottotono nella partita con la Dea e spesso in difficoltà, così i tentativi di rimonta iniziali si spengono tra fine primo tempo e ripresa. Di seguito le pagelle dei granata.

ABATI 5: Sul primo gol è fuori dai pali quando riceve il retropassaggio di Muntu, facile per Vavassori scavalcarlo con uno scavetto. Si fa ingannare ancora da Vavassori sul 3-1 rinviando troppo corto e non tornando in tempo tra i pali per respingere la conclusione dell'attaccante della Dea. Errori che pesano.

MARCHIORO 5.5: Gara con più ombre che luci. In difesa patisce a lungo l'irruenza di Fiogbe e quando sale non fornisce grandi spunti come altre volte invece è riuscito a fare in modo più efficace.

MENDES 6: Prende un paio di rischi nei primi 20', poi si riassesta e torna a difendere con ordine pur in una partita complicata.

DELLAVALLE 6.5: Interviene bene in anticipo e svetta nei duelli aerei, rendendo difficile agli attaccanti orobici passare dalle sue parti. Il Toro è poco offensivo, allora sale in prima persona per farsi vedere sottorete con un paio di colpi di testa e anche in rovesciata. Il più continuo per rendimento.

MUNTU 5.5: Prova sottotono. Si dimostra abbastanza propositivo a sinistra, ma non trova precisione nei suggerimenti. Paga inoltre il retropassaggio avventato per Abati fuori dai pali che propizia l'1-0 di Vavassori (46' DESOLE 6: Tenta di far salire i granata cercando subito con un cross al bacio Njie, poi deve giocare una gara più contenuta)

DELL'AQUILA 6: Nella prima mezzora di gioco fatica a far valere la sua qualità, ma è bravo a credere nell'incursione di Njie e a farsi trovare sul dischetto per insaccare l'1-1. Deve trovare però più continuità sui 90' (79' FRANZONI sv)

DALLAVECCHIA 5.5: Non ingrana. Non sempre è ben posizionato nella linea di centrocampo ed è meno grintoso rispetto a quanto ha abituato nei duelli in mezzo. Prestazione opaca (60' PERCIUN 6: Entra in un momento di grande difficoltà, dopo un inizio contenuto si fa vedere con una bella conclusione dal limite su cui è bravo Pardel e servendo a Longoni la palla del possibile 3-2)

SILVA 5.5: Si dedica prevalentemente all'impostazione, sarebbe servito qualche suggerimento in più da parte sua. Nei duelli è contenuto dall'ammonizione presa alla mezzora (86' ACAR sv)

NJIE 6: Sin dai primi minuti tenta di far salire il Toro con le sue imbucate e arretra a dar manforte ai suoi. Torna a rialzare la testa alla mezzora inventandosi la rete del vantaggio, prende in contropiede la Dea con la sua velocità e manda Dell'Aquila in rete. La ripresa non dà grandi margini d'azione, ma quando i granata salgono spesso è per sua iniziativa. Mezzo voto in meno per l'espulsione finale, evitabile.

CIAMMAGLICHELLA 6: Prova in ogni modo a dare la scossa al Toro nel momento di maggior immobilità del primo tempo. Nella ripresa è più spento meno nel vivo, ma la sua prova resta sufficiente.

GABELLINI 5.5: Spreca un buon contropiede quando il Toro è in svantaggio di un gol, non riceve grandi palloni ma in generale è poco in partita (46' LONGONI 5.5: Si vede solo a tratti, a volte paga qualche leziosità di troppo)

ALL. SCURTO 5.5: Giornata no per la sua Primavera, sottotono e macchinosa nei tentativi di rialzarsi. Cerca di cambiare volto al Toro con i cambi, ma non è sufficiente per poter riaprire la partita contro un'Atalanta che non si può recriminare quasi nulla. Pagina da voltare in fretta per tornare a punti e non perdere contatto dalle dirette concorrenti per le fasi finali.

