Primavera, le pagelle di Torino-Cagliari 3-1: N’Guessan in gol, poi Corona-Weidmann

Le pagelle della sfida tra Torino e Cagliari, valida per la 18esima giornata del campionato Primavera

Irene Nicola

Il Torino Primavera porta a casa la vittoria contro il Cagliari. I sardi, avversario sempre insidioso, recuperano il temporaneo vantaggio di N'Guessan e mettono in difficoltà i granata. Poi nella ripresa il Toro riesce a spuntarla grazie a Corona e Weidmann. Di seguito le pagelle dei granata.

PASSADOR 6: Inoperoso nel primo tempo, fatta eccezione per un tiro centrale di Zallu. Non può molto sul gol di Konate. Nella ripresa si prende un rischio su un rinvio, ma recupera.

DEMBELE 6: Il Cagliari gli lascia poco spazio per le solite incursioni, fa di necessità virtù e va a sostegno dell'azione quando ne ha modo. Nella ripresa ha più campo per incidere.

N'GUESSAN 7: Serviva un riscatto dopo la brutta prestazione di Empoli e il riscatto è servito. Torna ai suoi livelli per chiusure difensive, si esalta nel contropiede del vantaggio granata siglando di testa il gol dell'1-0 che sblocca il match.

DELLAVALLE 7: Partita di spessore del capitano granata. Si rivela spesso insuperabile, attento a recuperare anche nelle situazioni più insidiose. Una garanzia, anche nel finale.

OPOKU 6: Parte in sordina, poi cresce con il passare dei minuti e stringe i denti quando il Cagliari prova a impensierire i granata.

WEIDMANN 6: Meno preciso rispetto al solito nel primo tempo, spara alto un rigore in movimento nella ripresa. Si riscatta servendo Corona per il 2-1 e siglando dal dischetto la rete del definitivo 3-1.

RUSZEL 6.5: Si conferma un lottatore. Recupera un'infinità di palloni in mezzo al campo e alza l'asticella nel momento peggiore dei granata. Il gol del 2-1 nasce proprio da un suo intervento al limite dell'area granata.

BARZAGO 6: Esordio con il Torino per il neoacquisto granata, arrivato a gennaio dal Tritium. Prestazione nel complesso positiva, si inserisce bene a centrocampo; può essere più continuo (63' CIAMMAGLICHELLA 6.5: Ingresso positivo per il centrocampista granata. Prezioso il suo contributo nel finale, fa salire la squadra e si guadagna con caparbietà il rigore del 3-1)

DELL'AQUILA 6: Qualche spunto interessante a inizio partita, ha il merito poi di avviare il contropiede del vantaggio granata. A volte però si incaponisce e quando lo fa perde qualche pallone di troppo (63' SAVVA 6.5: Dà vivacità e dinamismo al Toro con il suo ingresso, in corsa crea più di un fastidio al Cagliari)

ANSAH 6: Gioca una prima frazione non semplice, spesso è isolato e riceve pochi palloni. Coglie però al balzo il contropiede del vantaggio granata e firma l'assist per la rete di N'Guessan (63' CORONA 6.5: Gol pesante come un macigno. Alla seconda chance che gli capita batte Iliev. Primo gol in Primavera con la maglia granata)

NJIE 6: Tanta volontà e polmoni d'acciaio per l'esterno alto granata. Può ancora migliorare in precisione e nelle giocate per la prima punta, ma va dato merito all'intensità messa in campo.

ALL. SCURTO 7: Nella vittoria sul Cagliari pesano le scelte del tecnico granata. Dopo un primo tempo con poche emozioni, la gara si mette in salita quando i sardi trovano il pareggio. A quel punto si rivelano decisive le mosse di Scurto. Corona entra e segna il gol del 2-1, Ciammaglichella si procura il rigore del 3-1, Savva dà nuova linfa ai granata. Serviva vincere, importante farlo con un avversario che sta cercando di risalire la china verso i playoff. La vetta resta a -2 e i tentativi di sorpasso delle dirette concorrenti in classifica sono sventati.