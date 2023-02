Primavera, Torino-Cagliari 3-1: i granata rialzano la testa e tornano a vincere

La Primavera granata torna alla vittoria contro il Cagliari: il commento alla partita

Irene Nicola

Il Torino Primavera torna a vincere a quasi un mese di distanza dall'ultima volta. Lo fa con autorità in una gara prima imballata con il Cagliari e poi condotta con ordine e maturità. La squadra di Scurto passa in vantaggio con N'Guessan di testa, ma viene recuperata a inizio ripresa. Arriva però la reazione d'orgoglio granata, con Corona e Weidmann che chiudono i conti e regalano la vittoria per 3-1. (QUI LE PAGELLE DELLA GARA)

Primavera, Torino-Cagliari: le scelte — Scurto opta per il 4-3-3 nella gara con il Cagliari. Tra i pali torna Passador, davanti a lui la linea a quattro composta dalla coppia di centrali N'Guessan-Dellavalle, sulle fasce invece Dembelé e Opoku. A centrocampo torna Ruszel dopo il turno di squalifica, a sorpresa titolare Barzago (all'esordio in maglia granata), e Weidmann. Nel tridente offensivo la punta è Ansah, affiancato sugli esterni da Njie e Dell'Aquila.

Primavera, Torino-Cagliari: il primo tempo — In avvio il Cagliari sembra più propositivo, ma è Ruszel a spaventare per primo i sardi con un sinistro a giro che finisce di poco oltre il secondo palo. I sardi tengono il pallino del gioco, ma non finalizzano, i granata invece si rendono ancora pericolosi con un corner battuto da Dell'Aquila e l'aggancio di Ansah per il tap-in, bloccato da Iliev. Con il passare dei minuti il Toro prende fiducia e inizia a gestire il possesso. Il Cagliari si chiude bene e i granata non riescono comunque a trovare grandi varchi, andando alla conclusione solo con un colpo di testa di Dellavalle a metà frazione. Anche per i sardi un unico tiro, centrale, di Zallu. Al 35' la squadra di Scurto si riaffaccia dalle parti di Iliev, con una bella iniziativa personale di Barzago, finita di poco sul fondo. La partita si accende all'improvviso al 39'. Il Cagliari inizia a proporsi con più insistenza nell'area granata, ma lascia campo a un contropiede lampo del Torino. Lo avvia Dell'Aquila, apertura a sinistra per Weidmann e poi Ansah, che mette in mezzo un cross al bacio per N'Guessan. Il difensore granata aveva seguito il contropiede e conclude l'azione indisturbato con un colpo di testa che vale l'1-0 per il Torino.

Primavera, Torino-Cagliari: il secondo tempo — Alla ripresa il Cagliari prova subito a spaventare il Torino con una conclusione dalla distanza di Idrissi e poi con Belloni. Avvio sottotono per i granata che si chiudono e lasciano ai sardi modo di colpire. Così arriva il pari del Cagliari al 58' con Konate bravo ad approfittare di un varco lasciato in area dai granata e lanciato solo contro Passador, spiazzato. Al 63' interviene allora dalla panchina Scurto, inserendo Ciammaglichella, Savva e Corona al posto di Barzago, Dell'Aquila e Ansah. Al 67' squillo del Torino, con Dembelé che si invola a destra e con un cross teso in mezzo cerca Weidmann, che si sistema il pallone ma spara alto all'altezza del dischetto. Poco dopo ci prova anche Corona, ma senza inquadrare lo specchio. I granata iniziano a spingere con più insistenza e alla fine lo spunto vincente lo trova. Ruszel recupera palla a centrocampo e lancia a campo aperto Weidmann. Il francese può scegliere a destra Njie o a sinistra Corona, opta per quest'ultimo che non sbaglia e batte Iliev. Il finale è frenetico. Il Cagliari prova a salire, il Torino stringe i denti e si chiude, senza rinunciare a prendere fiato con le incursioni in velocità di Njie e Savva e provando a recuperare metri con Ciammaglichella. E' proprio Aaron a guadagnarsi d'autorità un rigore preziosissimo allo scadere dei tre minuti di recupero. In battuta va Weidmann, che spiazza Iliev e sigla il 3-1. Subito dopo, il triplice fischio. Il Torino torna a vincere.

Primavera, Torino-Cagliari: il tabellino — TORINO-CAGLIARI 3-1

Marcatori: 39' N'Guessan (T), 57' Konate (C), 83' Corona (T), 95' rig. Weidmann (T)

TORINO (4-3-3): Passador; Dembelé, N'Guessan, Dellavalle, Opoku; Weidmann, Ruszel, Barzago (63' Ciammaglichella); Njie, Dell'Aquila (63' Savva), Ansah (63' Corona). A disposizione: Servalli, Brezzo, Gaj, Wade, Rettore, Marshage, Caccavo, Antolini, Silva, Ruiz, Makadji. Allenatore: Scurto

CAGLIARI: Iliev, Zallu, Idrissi (76' Deriu, 88' Mameli), Palomba, Conti (68' Achour), Veroli, Caddeo, Belloni, Konate, Sulis, Sulev (76' Pulina). A disposizione: Wodzicki, Pintus, Kosiqi, Arba, Martino, Caprile. Allenatore: Pisano

Ammoniti: 27' Caddeo (C), 44' Conti (C), 70' Belloni (C)