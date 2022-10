Primavera, le pagelle di Torino-Como 5-0: Passador conferma le sue qualità

Dell'Aquila si porta a casa il pallone: è il giocatore in campo con maggior qualità

Gianluca Sartori

La Primavera granata prende il largo nella sfida di Coppa Italia Primavera, battendo il Como con il risultato di 5-0. Primo tempo su ritmi più contenuti, con il vantaggio timbrato da Caccavo. Nella ripresa i granata dilagano fino al pokerissimo. Di seguito le pagelle dei giocatori granata.

PASSADOR 7: Para il rigore con decisione e si fa vedere precedentemente con un altro paio di parate. Quando serve il suo intervento, risponde sempre presente.

DELLAVALLE 6: Partita semplice per lui. Prende un giallo evitabile, ma non commette grossi errori e prova ad essere propositivo.

ANTON 6: Partita di ordinaria amministrazione. Si dimostra preciso.

RETTORE 6: Non giocava da parecchio, un po’ di ruggine si vede ma considerate le circostanze la sua prova è pienamente sufficiente.

ANTOLINI 6.5: Ha il merito di firmare l'assist per il primo gol di Caccavo. Disputa una buona partita nel complesso.

DEMBELE 5.5: Gioca da esterno alto, in una posizione più avanzata rispetto a quanto Scurto gli chiede di solito. Sbaglia qualcosina di troppo, ha meno smalto rispetto all'avvio di stagione. (46' DELL'AQUILA 7: Entra e chiude la partita in due minuti. Nettamente di livello superiore rispetto a chi era in campo)

RUIZ 6: Non impressiona particolarmente, ma anche lui come Rettore non ha giocato moltissimo fin qui. Bisogna dargli qualche attenuante e aspettare che cresca (46' RUSZEL 6: Amministra bene la circolazione della palla)

GINEITIS 6: Ordinaria amministrazione. Si dimostra deciso e convinto. (67' CIAMMAGLICHELLA 6: Entra quando la partita non aveva ormai più nulla da dire)

WEIDMANN 6.5: Sta crescendo di condizione. Oggi l'avversario era di livello inferiore, ma fa una buona gara e anche nel secondo tempo è tra i migliori.

JURGENS 6: Segna un gol su rigore, ma avrebbe potuto segnare ancora di più con maggior cattiveria e determinazione nel corso del primo tempo (67' NJIE 6: Come per Ciammaglichella, la partita è già chiusa al momento del suo ingresso)

CACCAVO 6.5: Ha il merito di trovare il gol che sblocca il risultato. Come Jurgens, avrebbe però potuto mettere a segno più reti per le occasioni avute (60' CORONA 6: Uno spezzone per cercare di entrare nei meccanismi della squadra. Non riesce a rendersi pericoloso).

ALL. SCURTO 6: Un allenamento agonistico utile per far ritrovare un certo feeling alla sua formazione titolare, perché fa pochi cambi a livello di uomini. Nel primo tempo squadra contratta, poi si scioglie nella ripresa. Il vero test è col Milan domenica.