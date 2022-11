Primavera, le pagelle di Torino-Cremonese 4-1: Njie dà il via alla rimonta granata

Le pagelle dei ragazzi scesi in campo per la gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia contro la Cremonese

Irene Nicola

Il Torino vince la gara secca contro la Cremonese, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia Primavera, (QUI la cronaca) e accede così agli ottavi della competizione. I granata passano in svantaggio, ma sono poi bravi a ritornare in carreggiata e a guadagnare la vittoria con il risultato di 4-1. Di seguito le pagelle dei giocatori del Torino.

PASSADOR 6.5: Per gran parte della gara è inoperoso, ma è bravo a restare attento quando la Cremonese prova a pungere. Risponde presente sui corner concessi ai lombardi, è decisivo nel primo tempo con un colpo di reni per evitare il possibile 2-2 della Cremonese.

DEMBELE 6: Trova spesso campo libero per ripartire e sfrutta la sua velocità per affondare. Partita solida, un punto di partenza dopo qualche prestazione altalenante. La condisce con un assist per Jurgens.

ANTON 6.5: Gara attenta la sua. Non concede particolari spazi di manovra alla Cremonese, quando deve chiudere lo fa in modo ordinato senza prendersi dei rischi.

DELLAVALLE 7: Primo gol della stagione per il centrale granata, che spesso lo scorso anno era andato in rete di testa. Questa volta trova la via del gol non con la specialità della casa, ma con un bel aggancio dal limite dell'area, firmando il gol che dà il via alla rimonta. Peccato solo per l'ammonizione.

ANTOLINI 6: Si spende per contribuire all'offensiva granata. A volte è meno attento quando deve ripiegare. Nel complesso una prova positiva, che paga un calo con il passare dei minuti.

D'AGOSTINO 6: Ritrova la titolarità in Coppa Italia, gioca un tempo in cui si fa apprezzare per l'apporto alla manovra. Non si tira indietro nei duelli fisici (46' WEIDMANN 6: Entra con il piglio giusto, contribuisce alla manovra e tenta anche un paio di inserimenti)

GINEITIS 7: Conferma l'ottimo momento di forma. Dirige con maturità le operazioni a centrocampo, trovando spesso suggerimenti interessanti per il reparto offensivo. Pennella prima da punizione per il gol di Dellavalle, poi va vicinissimo a mandare in rete anche Jurgens nella ripresa (78' CIAMMAGLICHELLA sv)

RUIZ 6: Mette altri minuti nelle gambe per trovare continuità in un avvio di stagione in cui si è visto ancora poco. Dialoga bene con i compagni di reparti a centrocampo, può crescere per numero di iniziative.

NJIE 7: Partita di spessore. All'esordio da titolare in stagione si regala la soddisfazione del gol che dà il via alla rimonta granata. Dà tutto in campo, correndo senza sosta (73' SAVVA sv)

CORONA 6: A volte risulta ancora macchinoso, può trovare più continuità e crescere. Trova comunque qualche spunto interessante nel primo tempo (CACCAVO 6.5: Entra e ritrova il feeling con il gol. Si vede la sua voglia di essere decisivo, appena ne ha l'occasione insacca in porta per la rete del 3-1)

DELL'AQUILA 6.5: Primo tempo impreziosito dall'assist per la rete di Njie, che riporta i granata in carreggiata. A volte si perde e si incaponisce, ma quando si accende resta sempre da monitorare (46' JURGENS 6.5: Come Caccavo, ingresso molto positivo. Sfiora la rete appena entrato, si rifà nel finale con il gol del 4-1)

ALL. SCURTO 6.5: Sfrutta la gara in Coppa Italia per dare spazio a chi sta facendo bene e allo stesso tempo concedere a chi si è visto meno di mettersi in mostra. La scelta di Njie dal primo minuto paga con il gol del pari, nella ripresa mette dentro Jurgens e Caccavo che trovano entrambi la via del gol. Ha detto di tenere alla Coppa Italia e si gode il passaggio del turno. Il Toro, dopo il periodo negativo, sembra essersi riassestato e l'ha dimostrato anche contro la Cremonese.