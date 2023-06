Primavera, le pagelle di Torino-Fiorentina 0-1: ai granata manca lo spunto giusto

DEMBELE 5.5: A destra non ha lo spazio di cui di solito gode, ma prova comunque a farsi vedere anche per vie centrali. A volte però è troppo impreciso e si prende qualche rischio di troppo quando deve tornare a coprire.

N'GUESSAN 6.5: Attento negli anticipi, limita bene Sene nel corso del primo tempo, mandandolo spesso anche in fuorigioco. Nella ripresa non commette grosse imprecisioni.

DELLAVALLE 6: Il primo tempo è di ordinaria amministrazione, si accende quando gli animi si fanno più caldi. Nella ripresa prova a dare la carica e a imprimere un cambio di marcia.

ANTOLINI 5.5: Tenta più di un'incursione a partire da sinistra nel primo tempo, dove ha campo per spingere. Nella ripresa però non si ripete e sparisce gradualmente dal gioco (81' ANSAH 6: Dà il suo contributo nel finale. Prima spreca una possibile ripartenza, poi quasi allo scadere )

SAVVA 5.5: Non la prestazione più brillante del cipriota. A spazi chiusi fatica a trovare lo strappo e a sfruttare la sua gamba. Si fa apprezzare maggiormente quando ripiega per contenere gli attacchi viola, ma manca qualcosa in fase offensiva (67' CIAMMAGLICHELLA 6: Spende tanto ed è tra i primi a salire, recupera anche numerosi palloni. Impatto positivo sul match)

RUIZ 6: Prova a mettere ordine, manca qualche spunto in più a contributo della verticalizzazione. Sui piazzati è preciso, ma non arriva la spizzata (81' RUSZEL 6: Dieci minuti per fare filtro a centrocampo ed evitare le ripartenze. Non sempre ci riesce, ma dà tutto)

GINEITIS 6: Il primo tentativo del Torino porta la sua firma così come la chance più clamorosa per i suoi alla mezzora. Cade nel contatto in area a due passi da Martinelli, lamenta un rigore che non arriva. Poi perde la bussola e prende un giallo evitabile per troppo nervosismo. Nella ripresa con una conclusione dal limite impegna Martinelli, che si salva in due tempi.

NJIE 6: Sale di condizione e diventa più pericoloso nel secondo tempo. Dà l'impressione di poter essere l'unico a spiazzare la difesa della Fiorentina che è quasi sempre ben schierata.

WEIDMANN 5.5: Gioca con il peso dell'ammonizione presa dopo appena 14'. Tenta di farsi vedere tra le linee e a volte ha la meglio, ma il suo impatto sulla gara è meno preponderante di quanto ci si aspetterebbe (60' CORONA 6: Alimenta l'assalto granata, non trova lo spunto decisivo. L'espulsione finale incide poco, essendo arrivata a qualche secondo dal triplice fischio)

CACCAVO 6: Gioca la prima frazione, in cui cerca in tutti i modi di trovare spazio. I palloni che gli recapitano spesso sono imprecisi, prova comunque a tenerli vivi sul filo del fuorigioco. Suo il suggerimento di tacco che lancia Gineitis sottoporta. Come al solito si mette al servizio della squadra (45' DELL'AQUILA 5.5: Entra con il piglio giusto, poi con il passare dei minuti spreca qualche occasione. Viene comunque spesso raddoppiato)

ALL. SCURTO 6: Il Torino si gioca le sue carte in semifinale, ma sembra non trovare la chiave di volta. I granata tengono testa alla Fiorentina, ma patiscono una gara diventata subito nervosa e gli episodi non girano a favore del Torino. Scurto le prova tutte dalla panchina, ma complice anche una Viola attenta non arriva il gol che avrebbe portato ai supplementari. Si infrange il sogno scudetto e l'obiettivo finale, ma resta un percorso che è stato un crescendo dalla prima all'ultima giornata e, contro molte aspettative, ha riportato i granata a giocarsi un traguardo importante.