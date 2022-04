Primavera, le pagelle di Torino-Fiorentina 0-1: Milan salva più volte i granata

La Fiorentina ha la meglio sul Torino Primavera: Milan nega più volte il gol alla Viola, Corradini decide però su rigore

Roberto Ugliono

Termina 0-1 la sfida tra Torino e Fiorentina Primavera (qui la cronaca del match). Per i granata è una sconfitta pesante che rende assolutamente in salita la strada per i playoff. Al minuto 80 la rete su rigore di Corradini che ha deciso il risultato. Di seguito le pagelle dei granata.

MILAN 6.5: Decisivo in avvio, quando in uscita anticipa Toci che poteva andare a colpo sicuro. Si ripete più volte nel corso del primo tempo, con un paio di interventi che negano il gol alla Viola nel suo momento migliore. Ferma ancora Toci nella ripresa. Ha il merito di salvare più volte il Torino.

DELLAVALLE 5.5: L'azione che porta poi al rigore decisivo parte da un suo disimpegno difensivo gestito in modo frettoloso.

ANTON 6.5: Gioca l'ennesima ottima partita. Sicuro in copertura, recupera una lunga serie di palloni in area di rigore. Esce perché riceve un giallo discutibile. (71' GIORCELLI 6: Ritrova il campo dopo tanto tempo ed entra in un momento delicatissimo della partita. Non sfigura).

REALI 6.5: Qualche rischio ed errore in più rispetto ad Anton, ma anche lui gioca un'ottima partita. Nel finale Coppitelli lo sostituisce per aumentare il peso offensivo. (83' BAETEN sv)

ANGORI 6: Con la difesa a quattro torna a ricoprire il ruolo di terzino. Partita ordinata la sua, prova a farsi vedere con un mancino su cui Andonov non è pronto, poi Stenio non aggancia.

CIAMMAGLICHELLA 5.5: Gioca un'ottima partita per larghi tratti, poi nel finale l'errore che costa caro. Entra su Capasso al posto di aspettare e così arriva il rigore per la Viola.

SAVINI 6: Sbroglia una serie di situazioni complicate sradicando o intercettando palloni. La Fiorentina alza molto la pressione e lui fatica a costruire.

GINEITIS 6.5: Molto bene in fase di non possesso, sta anche crescendo negli inserimenti offensivi palla al piede.

DI MARCO 6: Non è al top della condizione e si vede. Ogni tanto prova a strappare e qualche buono spunto si vede anche. (57' EDERA 6: Dopo quasi un anno torna a vedere il campo. Nella ripresa è forse tra i granata più pericolosi: su punizione sfiora il gol, ci prova anche col sinistro. Bentornato).

AKHALAIA 6.5: Lavora tanto e bene spalle alla porta, punta la profondità. Corre tanto per la squadra e la aiuta a salire. Era mancato tanto a questa squadra. (71' CACCAVO 6: Prova a dare peso offensivo nel finale, ma la squadra riesce a proporsi meno negli ultimi minuti)

STENIO 5.5: Nel primo tempo lavora tanto senza palla e si sacrifica. Riceve pochi palloni dai compagni, ma le poche palle buone non le sfrutta, tra cui quel tap-in non sfruttato al meglio. Con l'ingresso di Edera torna come ala e inizia a crescere.

ALL. COPPITELLI 6: Il Torino incassa un'altra sconfitta, pagando caro l'episodio del rigore. Torna in panchina dopo le tre giornate di assenza e propone il 4-3-1-2. Spinge i suoi e dà più indicazioni, si gioca tutto il peso offensivo di cui dispone nel finale, ma la squadra, benchè solida, crea troppo poco. Gli zero punti pesano sulla zona playoff, ora distante 7 lunghezze.

