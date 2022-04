Primavera, Torino-Fiorentina 0-1: un rigore allontana i granata dai playoff

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, la Primavera del Torino cade anche contro la Fiorentina e i playoff si allontanano

E' una sconfitta che se non spegne la speranza playoff sicuramente la smorza di molto, quella subita dal Torino Primavera contro la Fiorentina. E' 1-0 per la Fiorentina a Biella al termine di una partita combattuta e con poche occasioni da rete, di quelle che ormai siamo abituati a vedere in questo campionato del Torino Primavera. L'equilibrio è rotto da un episodio, il rigore siglato da Corradini all'80' che vale uno 0 pesante in classifica. La squadra di Coppitelli è ora distante 7 punti dal sesto posto.

PRIMO TEMPO - La Fiorentina in avvio si rende pericolosa dopo una palla persa da Akhalaia a centrocampo che innesca la ripartenza della Viola. Tocci costringe Milan all'uscita, ma il portiere granata è bravo in anticipo e gli sbarra la strada. La squadra di Aquilani è più ordinata e pericolosa nella prima fase del match, fatta eccezione per una chance che capita tra i piedi di Di Marco, che non aggancia nei pressi nel dischetto. Al 19' Milan respinge ancora sul destro di Kayode, poco dopo i granata si fanno avanti con Ciammaglichella che fa tutto bene, involandosi a destra, ma poi conclude troppo centrale. Poi ci prova anche Di Stefano. Con il tempo però il Torino inizia a trovare le misure per arrivare più efficacemente al tiro, e si mangia anche le mani per un paio di occasioni nette non sfruttate. Al 31' Anton manca l'aggancio su una respinta non perfetta di Andonov, poco dopo stesso scenario con Stenio che a due passi del portiere della Viola dopo la respinta su un buon sinistro di Angori, spreca. Arriva però anche la risposta della Fiorentina con Favasuli che scheggia la traversa.

SECONDO TEMPO - La ripresa parte con il Torino ancora in zona offensiva con Akhalaia e Ciammaglichella. Subito dopo la risposta della Fiorentina: ancora Toci, ancora Milan a dire no prima in tuffo, poi con un colpo di reni. Coppitelli si gioca il primo cambio al 57' con Edera, al rientro in campo dopo l'infortunio di quasi un anno fa, al posto di Di Marco. Al 67' dopo aver guadagnato un calcio di punizione dal limite, Edera lo calcia di poco fuori. La partita però arriva in una fase di stallo, allora altri due cambi tra le fila granata: dentro Giorcelli e Caccavo, fuori Anton e Akhalaia. All'80' l'episodio che cambia la partita: fallo in area di Ciammaglichella su Capasso, rigore per la Fiorentina. Corradini spiazza Milan e porta la Viola in vantaggio. Per gli ultimi 10' Coppitelli si gioca la carta Baeten, entrato al posto di Reali, passando al 4-4-2. Proprio nel finale, arriva una risposta ma troppo centrale del Torino: scambio Stenio-Baeten, Edera dal limite conclude tra le braccia di Andonov. Da qui in poi i granata non riescono a creare occasioni pericolose. Arriva il triplice fischio, non c'è più tempo per recuperare. Vince la Fiorentina.