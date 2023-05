Primavera, le pagelle di Torino-Frosinone 3-0: Caccavo on fire

Seconda partita di fila in gol per l'attaccante granata, che contro il Frosinone trova una doppietta

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

La Primavera del Torino vince contro il Frosinone uno scontro diretto importantissimo per la zona playoff. Decisiva la doppietta di Caccavo e il gol di Savva. I granata giocano un'ottima partita. Unico neo il rosso di Weidmann, che si fa espellere per un falllo di reazione.

PASSADOR 6.5: Quasi mai chiamato in causa per tutta la partita, gestisce bene i momenti della gara. Nel finale super parata su Jirillo.

DEMBELE 6.5: Solita spinta e anche grande attenzione difensiva. Nel primo tempo sbroglia diverse situazioni pericolose, così come nella ripresa.

ANTON 6.5: Torna titolare e con la fascia al braccio. Gara ordinata e con la sua solita determinazione. Si prende un piccolo rischio a inizio ripresa, poi è perfetto.

DELLAVALLE 6.5: Ennesima ottima partita la sua. Chiude e imposta con autorità. Il Frosinone calcia principalmente da fuori area, questo è anche merito suo e di Anton che alzano una diga davvanti all'area di rigore.

ANTOLINI 6.5: Nel primo tempo prova più volte a sfondare sulla corsia, ma il Frosinone riesce di riffa o di raffa a limitare la sua esplosività. L'intesa con Njie sta crescendo di gara in gara e si vede. (84' OPOKU SV)

SAVVA 7: Ben chiuso nel primo tempo dal Frosinone, non riesce a farsi vedere molto. Nella ripresa recupera palla e dà il via all'azione del 2-0. Dopo si conquista anche il rigore, che Dell'Aquila sbaglia e lui deposita in rete la conseguente respinta. (90+1' WADE SV)

RUSZEL 6.5: Prima prende un giallo, poi inizia a prendersi falli in mezzo al campo. Il gol del vantaggio parte da un suo intercetto (che novità verrebbe da dire con ironia). Con l'espulsione di Weidmann si divide in quattro pure di coprire tutti i buchi. (90+1' ACAR sv)

WEIDMANN 4: Torna dalla squalifica e regala a Caccavo la palla del gol dell'1-0. La frittata la combina nel secondo tempo, quando reagisce a un fallo subito e lascia il Toro in 10. Pensare che era appena tornato dopo cinque giornate di squalifica.

NJIE 7: Si vede poco, ma la sua voglia è determinante per il gol dell'1-0. Recupera una palla sporca dopo la sponda di Caccavo e la tiene anche in campo. Decisivo anche in occasione del raddoppio: palla di prima in mezzo e gol sempre dell'ex Monza. (84' ANSAH SV)

DELL'AQUILA 6.5: Quando sprinta inizia a essere imprendibile. Sbaglia un rigore, ma alla fine non pesa. Gioca un'ottima gara confermando di essere in un buonissimo momento di forma. Senza guai fisici a frenarlo può essere una risorsa importantissima nel finale di stagione.

CACCAVO 7.5: È 'on fire'. Dopo il gol contro la Fiorentina, trova continuità anche contro il Frosinone. Due reti importanti per lui per ritrovare il giusto feeling e per il Toro che ora sa di poter contare su un Caccavo ritrovato in grande forma. (67' BARZAGO6: Gioca semplice e pulito. Non si vede molto, ma anche perché entra in un momento della gara in cui c'è ben poco da dire).

ALL. SCURTO 7: Il suo Toro vince ancora uno scontro diretto, lo fa giocando per larghi tratti in 10, sintomo di una squadra che ha idee ormai ben chiare in testa. L'immagine della partita di Scurto è nel finale con risultato ormai acquisito e lui si fa tutto il campo avanti e indietro urlando e dando consigli ai suoi ragazzi. Non molla mai e la sua squadra è come lui.