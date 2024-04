Primavera, le pagelle di Torino-Frosinone 4-2: centrocampo perfetto

Ruszel e Dalla Vecchia trascinano la squadra con i loro gol nel primo tempo e formando una cerniera molto efficace

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 21 aprile 2024 (modifica il 21 aprile 2024 | 15:11)

La Primavera del Toro dopo un mese torna alla vittoria. Lo fa grazie a un'ottima prestazione. I granata non rischiano quasi nulla e i due gol del Frosinone arrivano su situazioni isolate. Decisivi Ruszel e Dalla Vecchia, non solo per i gol ma per la solidità che hanno dato al centrocampo.

ABATI 7: Dopo l'assenza contro la Fiorentina, torna titolare tra i pali. Nel primo tempo sporca i guantoni in una sola occasione, rispondendo presente. Nella ripresa parte alla grande con un miracolo che salva il Toro.

MARCHIORO 6.5: Volenteroso sulla fascia destra, non sempre costante nel passo e nei suggerimenti nel primo tempo. In avvio di ripresa però si mette in mostra con una bella azione personale da cui nasce un corner. Poi nel finale viene servito da Ruszel, il suo cross è preciso per Dell'Aquila ma il 10 granata non ne approfitta.

DELLAVALLE 6.5: Chiude bene su Selvini al quarto d'ora murandolo a due passi dal palo alla sinistra di Abati. Per il resto fa buona guardia senza tentennamenti. Nel secondo tempo è chiamato a fare un normale lavoro di amministrazione e lo compie bene.

MENDES 6.5: Rientra da titolare dopo due gare in cui è rimasto seduto in panchina. Primo tempo senza particolari duelli, così come la ripresa. Buon rientro dal primo minuto.

MUNTU 6.5: Fa tutto bene al 7' quando mette in mezzo all'area un cross al bacio per l'inserimento di Dalla Vecchia. Determinante anche in contenimento quando alla mezz'ora salva un gol praticamente fatto di Romano immolandosi sulla traiettoria del tiro. Più volte chiude con sicurezza e quando possibile.

DALLA VECCHIA 7: Segue bene l'azione del vantaggio creata da Perciun e Muntu, deve solo imbucare di testa davanti a Palmisani e non se lo fa ripetere due volte. In campionato non aveva ancora trovato la via del gol, si sblocca.

RUSZEL 7: Dirige con autorità la manovra granata, lavorando con la solita costanza ed efficacia. Nel finale di primo tempo si lancia in un coast-to-coast che è vincente. Diagonale imprendibile per Palmisani e terzo gol in campionato, che permette al Toro di rientrare negli spogliatoi a fine primo tempo sul 2-0.

DELL'AQUILA 6.5: Per giocate e strappi è nel vivo nel corso del primo tempo, sul finale di frazione ha il merito di far partire il contropiede granata del 2-0. Nella ripresa parte un po' in sordina, poi a metà secondo tempo avvia una ripartenza con numeri da vero 10. Al 75' Marchioro gli serve un'ottima palla, ma di testa lui manda alto. (82' MULLEN SV).

PERCIUN 6.5: Ispirato nel primo tempo. Si muove liberamente sulla trequarti cercando più soluzioni. Entra nell'azione del primo gol, poi trova due filtranti millimetrici con cui serve Padula e Muntu, imprecisi al momento del tiro. Costantemente nel vivo, sta crescendo per qualità delle giocate, anche se appare abbastanza discontinuo. In particolare nella ripresa alterna giocate interessanti a momenti in cui è più in ombra.

NJIE 6: Nel primo tempo si vede poco, nella ripresa parte alla grande con un'azione personale si libera e scambia con Muntu mandandolo in profondità di tacco. Poi si prende un giallo evitabile dopo aver reagito per un fallo subito. (69' LONGONI 6: Entra provando a mettersi in mostra con alcuni spunti interessanti. Al 79' il Frosinone accorcia su angolo e lui appare troppo molle in quella situazione).

PADULA 7: Nei primi venti minuti di gara manca due volte l'appuntamento con il gol non riuscendo a sfruttare gli ottimi suggerimenti di Perciun e Dell'Aquila solo davanti a Palmisani. Si mangia le mani. Nella ripresa non sbaglia il facile tap-in a porta vuota. Passano appena 15 minuti e in mischia trova la doppietta personale. In entrambi i casi è bravo a farsi trovare pronto (68' GABELLINI6: Si vede poco, quando ha la possibilità punta la porta. Si vede che ha voglia di segnare, ma ha poche opportunità e a volte forse cerca anche troppo la soluzione personale).

ALL. SCURTO 7:La sua squadra doveva riscattarsi e fare di tutto per vincere contro il Frosinone. Alla fine a mettere in difficoltà i granata sono stati 3 corner dei ciociari da cui sono scaturiti due gol del Frosinone. Per il resto il Toro ha fatto la partita: propositivo, attento e divertente. Prova importante dei suoi ragazzi, che ora devono ripartire da qui.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.